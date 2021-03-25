Факел олимпийского огня погас в первый день эстафеты

Факел олимпийского огня Игр-2020 в Токио погас в первый день эстафеты. Об этом 25 марта сообщает РИА Новости.



Олимпийские игры — 2020 были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Старт эстафете огня дали сегодня в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии. Пламя погасло на одном из промежуточных этапов, его вновь зажгли от резервной лампады.



«Пламя погасло из-за неисправной горелки. Пламя нередко гаснет, и это может произойти по ряду причин, например при сильном ветре», — пояснили организаторы.

