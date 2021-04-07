«Скандинавию» перекрывают второй день подряд. Это нужно для её реконструкции

В среду, 7 апреля, автодорогу А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области собираются дважды перекрывать в связи с переустройством высоковольтных линий.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», останавливать движение будут днём (с 14:00 до 14:10 и с 14:20 до 14:30) на 114-м километре — это за Огоньками, ближе к Толоконниково. Время перекрытия — не более 10 минут.

Ограничения на трассе вводятся второй день подряд ради переустройства воздушных линий электропередачи (ВЛ 10 кВ). Работы выполняются в рамках реконструкции участка дороги с 100-го по 134-й км, генподрядчиком выступает АО «ВАД».