Перекрытие трассы «Скандинавия» перенесли на сутки

Перекрытие федеральной трассы А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой в Выборгском районе Ленобласти, запланированное на 5 апреля, перенесли на сутки. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



Полное перекрытие запланировано на 15:00, 15:30 и 16:00 на 115-ом километре трассы. Движение будет останавливаться каждый час не более чем на 15 минут. Запланированное на 5 апреля перекрытие было отменено.

Ограничения вводятся из-за работ по переустройству воздушных линий электропередачи в рамках реконструкции участка дороги с 100-го по 134-й километр. Генеральный подрядчик — компания «ВАД».