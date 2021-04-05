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Перекрытие трассы «Скандинавия» перенесли на сутки

Участок «Скандинавии» 6 апреля перекроют трижды

Перекрытие федеральной трассы А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой в Выборгском районе Ленобласти, запланированное на 5 апреля, перенесли на сутки. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Полное перекрытие запланировано на 15:00, 15:30 и 16:00 на 115-ом километре трассы. Движение будет останавливаться каждый час не более чем на 15 минут. Запланированное на 5 апреля перекрытие было отменено.

Ограничения вводятся из-за работ по переустройству воздушных линий электропередачи в рамках реконструкции участка дороги с 100-го по 134-й километр. Генеральный подрядчик — компания «ВАД».

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