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«Скандинавию» перекроют три раза за день

Движение на федеральной трассе в Ленобласти остановят электрики

В понедельник, 5 апреля, федеральную дорогу А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой собираются временно перекрывать в Выборгском районе Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», останавливать движение будут на 115-м километре три раза — в 15:00, 15:30 и в 16:00 — не более чем на 15 минут.

Ограничения вводятся из-за запланированных работ по переустройству воздушных линий электропередачи. Они выполняются в рамках реконструкции участка трассы с 100-го по 134-й километр. Генеральный подрядчик — АО «ВАД».

На этой неделе ограничения будут вводиться и на Московском шоссе.

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