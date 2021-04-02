На Московском шоссе на следующей неделе перекроют движение

Ради электромонтажных работ ФКУ Упрдор «Северо-Запад» собирается ненадолго закрывать движение по одной из самых оживлённых трасс под Петербургом.

Как сообщает 2 апреля пресс-служба управления, во вторник, 6 апреля, трассу М-10 «Россия» будут перекрывать в 10:30 и в 15:00 на 659-м километре, в районе Ульяновки (Тосненский район Ленинградской области). Поток остановят ненадолго, не более чем на 10 минут.

Это необходимо для подвеса самонесущих изолированных проводов, отмечают в дорожной организации. Работы выполняются в рамках контракта на устройство искусственного электроосвещения на участке с 600-го по 667-й километр шоссе. Срок полного завершения работ на объекте — октябрь 2021 года.