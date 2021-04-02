На Московском шоссе на следующей неделе перекроют движение

Ради электромонтажных работ ФКУ Упрдор «Северо-Запад» собирается ненадолго закрывать движение по одной из самых оживлённых трасс под Петербургом.
Как сообщает 2 апреля пресс-служба управления, во вторник, 6 апреля, трассу М-10 «Россия» будут перекрывать в 10:30 и в 15:00 на 659-м километре, в районе Ульяновки (Тосненский район Ленинградской области). Поток остановят ненадолго, не более чем на 10 минут.
Это необходимо для подвеса самонесущих изолированных проводов, отмечают в дорожной организации. Работы выполняются в рамках контракта на устройство искусственного электроосвещения на участке с 600-го по 667-й километр шоссе. Срок полного завершения работ на объекте — октябрь 2021 года.
Дорога М-10 «Россия» Москва — Санкт-Петербург (Московское шоссе) под Петербургом очень загружена, на ней много грузовиков, а вокруг — промзоны и жилые кварталы. При этом освещение есть не везде. ДТП на ней происходят довольно часто. ГИБДД стала бить тревогу после того, как зимой 2018 года за 15 дней там погибли шесть человек. По мнению горожан, освещение могло бы помочь в снижении аварийности.