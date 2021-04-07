СКР впервые прекратил «дело колумбайнера». Челябинскому студенту грозил реальный срок

Следственный комитет России впервые прекратил дело о подготовке убийства двух и более лиц. Челябинскому студенту кулинарного техникума грозил серьёзный срок в колонии за единственный пост в соцсети и хранящиеся дома поварские ножи. О решении СКР 7 апреля сообщил юрист, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Отследили пост, вломились с обыском, нашли ножи и задержали — ни дела не возбудили, ни подумали. А потом, когда адвокат приехал, и в СМИ информация прошла, обратного хода уже не было. Следствие долго предлагало переквалификацию на заведомо ложное сообщение о терроризме, потому что попу как-то прикрывать надо. Защита упиралась, понимая, что нет у них ничего», — написал правозащитник.