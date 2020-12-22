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Школьника из Подмосковья приговорили к колонии за откровения возможному сотруднику ФСБ во «ВКонтакте»

Дмитровский городской суд приговорил 16-летнего подростка по имени Рустам к 1 году и 10 месяцам колонии. В основу обвинения по статье о подготовке убийства общеопасным способом легла переписка с анонимами, один из которых мог иметь отношение к ФСБ. Об этом 22 декабря «Фонтанке» рассказал адвокат юноши Даниил Берман.

«Я в ходе следствия и суда высказывал гипотезу о том, что один из собеседников Рустама имел отношение к спецслужбам. Это были анонимные лица, которые писали под псевдонимами», — пояснил адвокат.

Рустам обвинялся в подготовке убийства своих одноклассников. Подросток состоял в паблике, посвящённом Колумбайну, но ничего противозаконного не совершал. Берман считает, что именно в переписке с сотрудником ФСБ Рустам рассказал, что будто бы намерен мстить своим обидчикам в школе. Это и послужило поводом к возбуждению уголовного дела.

При обыске загородного дома, в котором школьник жил вместе с родителями, силовики нашли топор в сарае. Следователи сочли его возможным орудием планируемого преступления.

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Комментарии (6)

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Заранее большое человеческое спасибо.
260551481
Больше "рустамов" в Россию !!! Именно этого просят от ВуВуПу заинтересованные лица.
chip1
Нашли топор в сарае? И это возможное орудие преступления- планируемое? Похоже рассуждения Путина по поводу стаканчика активно применяется в юридической практике, сегодня топор в сарае, а завтра полшколы изрубит... Это что то(
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