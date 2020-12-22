Школьника из Подмосковья приговорили к колонии за откровения возможному сотруднику ФСБ во «ВКонтакте»

Дмитровский городской суд приговорил 16-летнего подростка по имени Рустам к 1 году и 10 месяцам колонии. В основу обвинения по статье о подготовке убийства общеопасным способом легла переписка с анонимами, один из которых мог иметь отношение к ФСБ. Об этом 22 декабря «Фонтанке» рассказал адвокат юноши Даниил Берман.
«Я в ходе следствия и суда высказывал гипотезу о том, что один из собеседников Рустама имел отношение к спецслужбам. Это были анонимные лица, которые писали под псевдонимами», — пояснил адвокат.
Рустам обвинялся в подготовке убийства своих одноклассников. Подросток состоял в паблике, посвящённом Колумбайну, но ничего противозаконного не совершал. Берман считает, что именно в переписке с сотрудником ФСБ Рустам рассказал, что будто бы намерен мстить своим обидчикам в школе. Это и послужило поводом к возбуждению уголовного дела.
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