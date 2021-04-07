FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +5
76.38р90.18р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Два третьеклассника в Петербурге попали в больницу — не повезло на дороге

В Петербурге в ДТП пострадали дети, в Ленобласти погиб пешеход

Единственный погибший в ДТП за последние сутки в Петербурге и Ленобласти — пешеход. Двое детей пострадали также при переходе проезжей части.

Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, под машины вчера попали двое третьеклассников — мальчик и девочка. Около 8 часов в центре Петербурга, в районе Шпалерной улицы, 36-летняя женщина на «Митсубиси Аутлендере» сбила 11-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С переломом голеностопного сустава в состоянии средней тяжести ребенка госпитализировали. В отношении водителя составлен административный протокол о нарушении ПДД.

Около 16:20 на Пискарёвском проспекте, 33, 27-летний мужчина на каршеринговом «КИА Рио» сбил 10-летнюю девочку, которая шла на зелёный сигнал светофора. У неё перелом голени. На водителя составили протокол по статье 12.18 КоАП (непредоставление преимущества в движении пешеходам). По факту обеих дорожных аварий проводятся проверки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Смертельное ДТП с пешеходом произошло в 22:41 на 6-м километре Пушкинского шоссе, в Ломоносовском районе, около Красного Села. 18-летний петербуржец, работающий водителем, ехал на микроавтобусе «Хёндэ Старекс» и сбил человека, перебегавшего дорогу вне зоны перехода. Пешеход — мужчина лет 40–50 на вид — скончался на месте. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в пресс-службе главка.

Всего за минувшие сутки в Петербурге пострадали в ДТП восемь человек (меньше, чем накануне), в том числе трое детей, а в Ленобласти — шестеро, все взрослые. В городе ГИБДД зафиксировала 346 аварий, в области — 70, сообщает 7 апреля УГИБДД в своём паблике «ВКонтакте».

ПоделитьсяПоделиться

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний