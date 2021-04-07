Два третьеклассника в Петербурге попали в больницу — не повезло на дороге

Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, под машины вчера попали двое третьеклассников — мальчик и девочка. Около 8 часов в центре Петербурга, в районе Шпалерной улицы, 36-летняя женщина на «Митсубиси Аутлендере» сбила 11-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С переломом голеностопного сустава в состоянии средней тяжести ребенка госпитализировали. В отношении водителя составлен административный протокол о нарушении ПДД.

Около 16:20 на Пискарёвском проспекте, 33, 27-летний мужчина на каршеринговом «КИА Рио» сбил 10-летнюю девочку, которая шла на зелёный сигнал светофора. У неё перелом голени. На водителя составили протокол по статье 12.18 КоАП (непредоставление преимущества в движении пешеходам). По факту обеих дорожных аварий проводятся проверки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.