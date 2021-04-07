Два третьеклассника в Петербурге попали в больницу — не повезло на дороге

Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, под машины вчера попали двое третьеклассников — мальчик и девочка. Около 8 часов в центре Петербурга, в районе Шпалерной улицы, 36-летняя женщина на «Митсубиси Аутлендере» сбила 11-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С переломом голеностопного сустава в состоянии средней тяжести ребенка госпитализировали. В отношении водителя составлен административный протокол о нарушении ПДД.
Около 16:20 на Пискарёвском проспекте, 33, 27-летний мужчина на каршеринговом «КИА Рио» сбил 10-летнюю девочку, которая шла на зелёный сигнал светофора. У неё перелом голени. На водителя составили протокол по статье 12.18 КоАП (непредоставление преимущества в движении пешеходам). По факту обеих дорожных аварий проводятся проверки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
Смертельное ДТП с пешеходом произошло в 22:41 на 6-м километре Пушкинского шоссе, в Ломоносовском районе, около Красного Села. 18-летний петербуржец, работающий водителем, ехал на микроавтобусе «Хёндэ Старекс» и сбил человека, перебегавшего дорогу вне зоны перехода. Пешеход — мужчина лет 40–50 на вид — скончался на месте. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в пресс-службе главка.
Всего за минувшие сутки в Петербурге пострадали в ДТП восемь человек (меньше, чем накануне), в том числе трое детей, а в Ленобласти — шестеро, все взрослые. В городе ГИБДД зафиксировала 346 аварий, в области — 70, сообщает 7 апреля УГИБДД в своём паблике «ВКонтакте».