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После парков анонимные минеры отправили полицейских по больницам Петербурга

Два миллиона потребовали анонимные минеры за спокойствие больниц в Петербурге

Полицейские проверили все больницы Петербурга после анонимного письма.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 апреля, только через сутки в Петербург пришло письмо, которое поступило в администрацию президента. Аноним сообщал, что в стационарах города заложены опасные устройства с ртутью и тротилом. И требовал 2 миллиона за их месторасположение.

Проверка 93 больниц показала, что письмо — блеф. Никаких опасных веществ в зданиях не нашли.

Эвакуация не проводилась.

На прошлой неделе после почти идентичных писем полицейские проверяли парки города и зоопарки.

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Комментарии (2)

Serg_I
Куда следы от писем ведут? Снова в Харьков или Одессу?
Маэстро
Весеннее обострение.
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