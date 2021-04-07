После парков анонимные минеры отправили полицейских по больницам Петербурга

Полицейские проверили все больницы Петербурга после анонимного письма.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 апреля, только через сутки в Петербург пришло письмо, которое поступило в администрацию президента. Аноним сообщал, что в стационарах города заложены опасные устройства с ртутью и тротилом. И требовал 2 миллиона за их месторасположение.

Проверка 93 больниц показала, что письмо — блеф. Никаких опасных веществ в зданиях не нашли.



Эвакуация не проводилась.

