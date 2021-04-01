После письма в администрацию президента в Петербурге спасали Гайку с друзьями и весь Ленинградский зоопарк

Как стало известно «Фонтанке» 1 апреля, письмо с угрозой, которое изначально пришло в АП, полицейским перенаправили через региональное УФСБ накануне через полчаса после полудня. Автор назвался Снайлом и заявил, что в одном из зоопарков Петербурга заложены 19 бомб.

Полиция отправилась на экскурсию по петербургским зверинцам из-за сообщения о заминировании. Чахнущий в безвестности Снайл через администрацию президента предупредил, что нашпиговал обиталище животных бомбами.

После письма в администрацию президента полиция Петербурга спасала Гайку с друзьями и весь Ленинградский зоопарк

Их якобы вот-вот приведут в действие, но шанс на спасение у животных и людей, как сказано в тексте, есть: это похвала и признание того, что Снайл - «лучший в этом деле». После этого будто бы городская администрация получит сообщение с точным адресом и координатами взрывных устройств.

Правоохранители пошли своим путём. Тем более, что Александровский парк, где расположен главный зоопарк города, проверяли на прошлой неделе. Из Ленинградского зоопарка эвакуировали 24 человека, животных тревожить не стали. Ничего взрывоопасного на территории не нашли и на всякий случай проверили ещё два зверинца: контактный питомник в Спасском переулке, 5, и экзоопарк на улице Фучика, 2.

В последнем, согласно сайту, проживает более четырёхсот обитателей жарких саванн, бескрайних пустынь и непроходимых тропических лесов. В Спасском переулке обитает Гайка, Крош, Бантик и ещё 15 енотов. Бомб рядом с ними не нашли.