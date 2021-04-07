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Полиция раскрыла нападение у ресторана у Петропавловской крепости, несмотря на молчание раненого

Иностранца задержали за удар ножом у Петропавловской крепости

Подозреваемого в нападении на иностранца у ресторана «Корюшка» задержали сотрудники уголовного розыска в Петербурге.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 апреля, около шести вечера накануне наряд патрульно-постовой службы у дома 15 по Чкаловскому проспекту остановил 21-летнего гражданина Узбекистана. Мужчина не имеет регистрации на территории Петербурга и официальной работы. В отношении него составлен протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию». Помимо этого, задержанный подозревается в нападении на 22-летнего земляка.

Он, как писала накануне «Фонтанка», получил ножевое ранение на Заячьем острове. Правда, когда приехали сотрудники полиции, он отказался рассказывать, кто и почему напал на него, ссылаясь на плохое знание русского языка. Пострадавшего доставили с раной в животе в Елизаветинскую больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

gencon
Легче пырнуть обидчика, в коррупционный ментовке не помогут. В принципе, здесь и россияне также вопросы решают....Менелжеры в погонах лучше базами данных поторгуют, да место в детском саду украдут у простого ряботяги
Skazochny
осла не поделили опять...
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