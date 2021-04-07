Полиция раскрыла нападение у ресторана у Петропавловской крепости, несмотря на молчание раненого

Подозреваемого в нападении на иностранца у ресторана «Корюшка» задержали сотрудники уголовного розыска в Петербурге.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 апреля, около шести вечера накануне наряд патрульно-постовой службы у дома 15 по Чкаловскому проспекту остановил 21-летнего гражданина Узбекистана. Мужчина не имеет регистрации на территории Петербурга и официальной работы. В отношении него составлен протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию». Помимо этого, задержанный подозревается в нападении на 22-летнего земляка.
Он, как писала накануне «Фонтанка», получил ножевое ранение на Заячьем острове. Правда, когда приехали сотрудники полиции, он отказался рассказывать, кто и почему напал на него, ссылаясь на плохое знание русского языка. Пострадавшего доставили с раной в животе в Елизаветинскую больницу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.