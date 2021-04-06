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На Заячьем острове мужчину ударили ножом. В больницу он уехал молча

Раненого мужчину увезли в больницу от Петропавловской крепости

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых на территории Петропавловской крепости ранили мужчину. Пострадавший не стремится откровенничать, его обидчика ищут по камерам.

Как стало известно «Фонтанке», полицейские и медики незадолго до пяти часов вечера 6 апреля выехали на сообщение о ножевом ранении к ресторану «Корюшка» на Заячьем острове. На месте их дожидался пострадавший — предварительно, уроженец одной из стран Средней Азии. Делиться подробностями о том, кто и почему на него напал, мужчина не захотел.

В полицейском главке подтвердили случившееся. Мужчина с ранением в живот вышел к ресторану, в полицию о нём сообщили в 16:41. Пострадавшего госпитализировали, тяжесть его состояния уточняется. Сотрудники правоохранительных органов пока изучают записи с камер видеонаблюдения.

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Комментарии (3)

lamer
Я бы тоже не стал откровенничать с Ф. Себе же потом дороже выйдет. Следствие разберется.
265089625
Бить человека ножом в людном месте в центре города - это не просто преступление. Это- демонстративный плевок в лицо всем, кто в этом городе живёт и, в первую очередь, "органам", которые за безопасность этого города отвечают. Это равносильно публичному заявлению всем жителям города: "мы плюём на Ваши обычаи, Ваши законы и Ваши жизни. Будем делать, что хотим, как привыкли. Есть Вы или нет - нам всё равно. Для нас Вы - никто". Необходимы публичные процессы над такими "героями", иначе поножовщина превратится в обыденность. Впрочем уже превратилась. А многие из тех, кто должен её пресекать, "стойко перенося тягости и лишения службы", ищут "экстремистов" в сети.
Урус-Баши
Слишком часто в последнее время. На Петропавловке камер понатыкано, должны найти. Если не найдут, то вывод будет очевиден: камер нет, место подходит для проведения "встреч прогрессивной общественности".
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