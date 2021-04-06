На Заячьем острове мужчину ударили ножом. В больницу он уехал молча

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых на территории Петропавловской крепости ранили мужчину. Пострадавший не стремится откровенничать, его обидчика ищут по камерам.



Как стало известно «Фонтанке», полицейские и медики незадолго до пяти часов вечера 6 апреля выехали на сообщение о ножевом ранении к ресторану «Корюшка» на Заячьем острове. На месте их дожидался пострадавший — предварительно, уроженец одной из стран Средней Азии. Делиться подробностями о том, кто и почему на него напал, мужчина не захотел.

