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Тягач выложил на улицу Маршала Казакова огромный «кирпич»

В Петербурге грузовик уронил контейнер

Серию ДТП с грузовиками во вторник победно завершил тягач, скинувший груз раньше положенного на Юго-Западе Петербурга.

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На улице Маршала Казакова, напротив шиномонтажа, с прицепа тягача слетел контейнер. По счастливой случайности, он никого не придавил, сообщают очевидцы в ночь с 6 на 7 апреля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

До этого мусоровоз опрокинулся на улице Типанова: на повороте груз перевесил и утянул за собой всю машину. А на Кузнецовской улице шаланда при повороте снесла «Гольф».

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Комментарии (5)

Алекс81
Фонтанка- это желтизна какая-то. Какой «кирпич»? Это просто контейнер.
260551481
Если в старые добрые советские времена подобным транспортом управляли Шофера, именно с большой буквы, то на сегодня в большинстве своем обыкновенные водятлы...
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