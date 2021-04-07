Серию ДТП с грузовиками во вторник победно завершил тягач, скинувший груз раньше положенного на Юго-Западе Петербурга.
На улице Маршала Казакова, напротив шиномонтажа, с прицепа тягача слетел контейнер. По счастливой случайности, он никого не придавил, сообщают очевидцы в ночь с 6 на 7 апреля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
До этого мусоровоз опрокинулся на улице Типанова: на повороте груз перевесил и утянул за собой всю машину. А на Кузнецовской улице шаланда при повороте снесла «Гольф».