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На Кузнецовской шаланда в повороте снесла «Гольф», светофор и потрепала нервы водителям. Манёвр попал на видео

«Гольф» и светофор попали под большегруз в Петербурге

Аварию с грузовиком и легковым автомобилем зафиксировала камера наблюдения в Московском районе Петербурга. Очевидцы говорят, что для водителя последнего она закончилась в больнице.

Как сообщают вечером 6 апреля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», шаланда и «Гольф» не разъехались на пересечении Кузнецовской улицы и проспекта Юрия Гагарина. Судя по видео, столкновение произошло, когда грузовик поворачивал налево, а «Гольф» ехал прямо — ему горел зелёный.

«Фонтанка.ру»

Грузовой автомобиль ушёл в полупетлю перед затормозившими у пешеходного перехода машинами и завершил манёвр тараном светофора с дорожным знаком.

«Гольфиста на скорой увезли. Садился сам: левая рука на лангете перевязана и голова забинтована», — рассказывает участник паблика Сергей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Elta
Шаланда поворачивала на мигающий зелёный. Стрелки налево нет. Скорость гольфиста высокая и он явно торопился проскочить на мигающий зелёный. Как он не заметил шаланду. Может слепой? Зачем так спешить? Регулировка движения у нас не самая безопасная. В городе лучше ездить не больше 40км и не догонять зелёный.
Danik
Тормозов нет или глаз. С налета в поворот. Кто мешал подождать, посмотреть?
AlBerkut
У носорога очень плохое зрение, но учитывая его габариты это не его проблемы...
ПрофессиАнал за рулём. Очередной. А сколько ещё таких 'в пути'?
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