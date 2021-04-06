Как сообщают вечером 6 апреля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», шаланда и «Гольф» не разъехались на пересечении Кузнецовской улицы и проспекта Юрия Гагарина. Судя по видео, столкновение произошло, когда грузовик поворачивал налево, а «Гольф» ехал прямо — ему горел зелёный.
«Фонтанка.ру»
Грузовой автомобиль ушёл в полупетлю перед затормозившими у пешеходного перехода машинами и завершил манёвр тараном светофора с дорожным знаком.
«Гольфиста на скорой увезли. Садился сам: левая рука на лангете перевязана и голова забинтована», — рассказывает участник паблика Сергей.