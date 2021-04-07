Дорожное происшествие с участием нескольких машин произошло в Приморском районе Петербурга вечером 6 апреля. Видеозапись аварии и её последствий опубликована в «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



Как пишут очевидцы, легковая «Киа» влетела в автомобили у дома № 31 на Туристской улице. Как видно на записи, размещённой в группе, сначала она врезалась в двигавшуюся в попутном направлении машину, а затем в припаркованные вдоль обочины транспортные средства. Свидетели описанных событий насчитали пять участников ДТП.