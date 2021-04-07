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В Петербурге шустрая «Киа» поиграла в автобоулинг под камерой

Очевидцы рассказали о ДТП с пятью машинами в Приморском районе Петербурга

Дорожное происшествие с участием нескольких машин произошло в Приморском районе Петербурга вечером 6 апреля. Видеозапись аварии и её последствий опубликована в «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Как пишут очевидцы, легковая «Киа» влетела в автомобили у дома № 31 на Туристской улице. Как видно на записи, размещённой в группе, сначала она врезалась в двигавшуюся в попутном направлении машину, а затем в припаркованные вдоль обочины транспортные средства. Свидетели описанных событий насчитали пять участников ДТП.

«Фонтанка» обратилась за подробностями аварии в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее камера сняла, как шаланда в повороте снесла «Гольф», светофор и потрепала нервы автомобилистам в Московском районе Петербурга. Очевидцы сообщали о пострадавшем.

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Комментарии (1)

aaignat
Может киа и шустрая, но отъехавший и не смотрящий в зеркала водила без мозгов на чёрной тачке это виновник всего замеса
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