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Активы братьев Ананьевых и экс-руководства АвтоВАЗбанка на 113 млрд рублей арестованы судом

Арбитражный суд удовлетворил иск банка «Траст» о принятии обеспечительных мер

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и двух экс-руководителей АвтоВАЗбанка на 113,1 миллиарда рублей. Соответствующий иск ранее подавал банк непрофильных активов «Траст», сообщает 6 апреля «Коммерсант».

Как говорится в определении суда о принятии обеспечительных мер, заявление банка «Траст» удовлетворено. Помимо активов Ананьевых арест также наложен на средства бывших топ-менеджеров АвтоВАЗбанка Олега Вдовина и Николая Тарана.

Банк «Траст» был преобразован в банк непрофильных активов по решению ЦБ в июле 2018 года. На его балансе на сумму свыше 2 триллионов рублей были консолидированы проблемные активы банка «ФК Открытие», Рост-банка, Бинбанка, Промсвязьбанка и в том числе АвтоВАЗбанка. К 2023 году «Траст» планирует вернуть 482 млрд рублей.

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