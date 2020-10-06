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06.10.2020 17:58
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Следком показал, как выглядят 50 миллиардов беглых братьев Ананьевых

Банкирам Алексею и Дмитрию Ананьевым предъявлено обвинение в растрате, пятеро их соратников задержаны. Для следствия они недоступны, но имущество на 50 миллиардов арестовать удалось.

Как растрату Ананьевым и еще девяти соучастникам Следственный комитет предъявляет выведенные на кипрские счета в 2017 году 87,2 млрд рублей. Якобы банкиры понимали, что дела их плохи, и сымитировали покупку ценных бумаг, чтобы сохранить капитал. Задержаны пять человек, остальные четверо и оба брата в розыске.

«Следствием при взаимодействии с ФСБ и МВД России, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых общей стоимостью 50 млрд руб., на которое наложен арест», — добавили в СК и 6 октября показали помещение, стены которого по периметру заставлены картинами, а середина какими-то коробками. Что в них — в ведомстве не уточнили.

В ноябре прошлого года сообщалось, что склад с живописью и документами банкиров нашли возле православного храма в Подмосковье.

Братья Ананьевы были бенефициарами Промсвязьбанка. Пока оба за рубежом, в России множатся уголовные дела с их фамилией.

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Комментарии (7)

daisychain
50 миллиардов беглых братьев отправились колонизировать Марс.
Wolf_5e4cd7fb0fc22
Когда же они нажрутся...?
Brevnault
"Следком показал, как выглядят 50 миллиардов беглых братьев Ананьевых"
Сколько-сколько беглых братьев Ананьевых? Они точно все братья?
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