Банкирам Алексею и Дмитрию Ананьевым предъявлено обвинение в растрате, пятеро их соратников задержаны. Для следствия они недоступны, но имущество на 50 миллиардов арестовать удалось.

Как растрату Ананьевым и еще девяти соучастникам Следственный комитет предъявляет выведенные на кипрские счета в 2017 году 87,2 млрд рублей. Якобы банкиры понимали, что дела их плохи, и сымитировали покупку ценных бумаг, чтобы сохранить капитал. Задержаны пять человек, остальные четверо и оба брата в розыске.

«Следствием при взаимодействии с ФСБ и МВД России, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых общей стоимостью 50 млрд руб., на которое наложен арест», — добавили в СК и 6 октября показали помещение, стены которого по периметру заставлены картинами, а середина какими-то коробками. Что в них — в ведомстве не уточнили.