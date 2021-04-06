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Число домашних питомцев в России за четыре года выросло почти на четверть

Количество кошек и собак в домах россиян увеличилось на 12 миллионов с 2017 года

В России за последние четыре года стало на 12 миллионов больше домашних питомцев. Результаты переписи кошек и собак у наших соотечественников представила 6 апреля компания Mars Petcare, специализирующаяся на производстве пищевых продуктов для животных.

По данным исследования, домашние животные есть у 59% российских семей. При этом более 85% владельцев считают питомца другом, ребёнком или членом семьи.

В целом популяция домашних животных в России продолжает расти — с 2017 года их численность выросла на 23%. Кошек за три года стало больше на 8,1 млн (25%), а собак — на 4 млн (21%).

Ранее «Фонтанка» писала, что в России собираются запретить изымать домашних животных за долги их владельцев. 6 апреля Госдума приняла соответствующий законопроект во втором чтении.

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Комментарии (1)

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