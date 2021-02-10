Госдума запретит изымать за долги домашних животных

Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании 10 февраля приняли в первом чтении законопроект о запрете изымать за долги домашних животных. Речь идет о тех питомцах, которые не используются в предпринимательской деятельности, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Как пояснил один из авторов документа, председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в результате существующей практики изъятия домашних животных у владельцев-должников «негативные последствия наступают как для граждан, которые в большинстве случаев считают домашних животных членами своей семьи, так и для самих животных».
При этом в действующей редакции ст. 446 ГПК содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. В свою очередь, понятие «домашние животные» определено положениями 498-ФЗ от 27.12.2018 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
По поводу новой редакции Павел Крашенинников отметил, что предлагаемые изменения «будут способствовать более гуманному отношению к домашним животным, обеспечению надлежащих условий их содержания и эмоциональному благополучию их владельцев».
Ранее «Фонтанка» писала, что в России владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет.