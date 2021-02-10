Госдума запретит изымать за долги домашних животных

Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании 10 февраля приняли в первом чтении законопроект о запрете изымать за долги домашних животных. Речь идет о тех питомцах, которые не используются в предпринимательской деятельности, сообщается на сайте нижней палаты парламента.



Как пояснил один из авторов документа, председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в результате существующей практики изъятия домашних животных у владельцев-должников «негативные последствия наступают как для граждан, которые в большинстве случаев считают домашних животных членами своей семьи, так и для самих животных».

