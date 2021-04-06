Мишустин призвал не допустить негативных сценариев пандемии. Новые меры защиты россиян будут готовы к пятнице

Премьер-министр России на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 призвал не допустить ухудшения ситуации в стране.



«Уже объявлено о начале третьей волны коронавируса. <...> Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране», — приводит 6 апреля заявление Михаила Мишустина сайт правительства.



Он поручил к пятнице, 9 апреля, подготовить «дополнительные меры по защите людей» от коронавируса. Глава кабинета министров напомнил, что прививка остается эффективным средством борьбы с пандемией, поэтому он призвал наращивать темпы вакцинации.

