Мишустин призвал не допустить негативных сценариев пандемии. Новые меры защиты россиян будут готовы к пятнице

Премьер-министр России на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 призвал не допустить ухудшения ситуации в стране.
«Уже объявлено о начале третьей волны коронавируса. <...> Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране», — приводит 6 апреля заявление Михаила Мишустина сайт правительства.
Он поручил к пятнице, 9 апреля, подготовить «дополнительные меры по защите людей» от коронавируса. Глава кабинета министров напомнил, что прививка остается эффективным средством борьбы с пандемией, поэтому он призвал наращивать темпы вакцинации.
Мишустин также отметил, что необходимо повысить качество и доступность медицинской помощи с учетом реалий COVID-19.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила премьеру, что пока ситуация в стране остается стабильной, однако темпы снижения заболеваемости «замедлились».