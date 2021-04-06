FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
76.61р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Мишустин призвал не допустить негативных сценариев пандемии. Новые меры защиты россиян будут готовы к пятнице

Михаил Мишустин поручил подготовить новые меры защиты граждан РФ от коронавируса

Премьер-министр России на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 призвал не допустить ухудшения ситуации в стране.

«Уже объявлено о начале третьей волны коронавируса. <...> Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране», — приводит 6 апреля заявление Михаила Мишустина сайт правительства.

Он поручил к пятнице, 9 апреля, подготовить «дополнительные меры по защите людей» от коронавируса. Глава кабинета министров напомнил, что прививка остается эффективным средством борьбы с пандемией, поэтому он призвал наращивать темпы вакцинации.

Мишустин также отметил, что необходимо повысить качество и доступность медицинской помощи с учетом реалий COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила премьеру, что пока ситуация в стране остается стабильной, однако темпы снижения заболеваемости «замедлились».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

lamer
Только охоту весеннюю в этом году не отменяйте, пожалуйста.
hedgehog_
надо добавить чопики в задний проход. на резьбе.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний