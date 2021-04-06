Роспотребнадзор пожурил некоторые регионы за поспешное снятие коронавирусных ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посетовала, что в некоторых субъектах РФ, которые ослабили меры предосторожности из-за пандемии, растет заболеваемость.
«Регионы постепенно снимают ограничения. Они начали это делать еще с февраля. В целом ряде случаев, на наш взгляд, преждевременно», — заявила 6 апреля Попова в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, в 17 регионах сняли ограничения для пожилых людей, хотя заболеваемость COVID-19 растет. Глава надзорного ведомства также констатировала, что в 6 субъектах показатели превышают среднероссийский уровень. Это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, Карелия и Калмыкия.
Попова сообщила и то, что новые штаммы коронавируса продолжают распространяться, в том числе и в России. Она заверила, что в РФ ситуация стабильная, однако темпы снижения заболеваемости «замедлились».
С начала пандемии в России выявили уже 4 597 868 заболевших коронавирусом. В Петербурге заболеваемость остается примерно на одном уровне — 702 заразившихся за 24 часа (против 707 накануне).