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Роспотребнадзор пожурил некоторые регионы за поспешное снятие коронавирусных ограничений

Глава Роспотребнадзора: Ряд регионов РФ преждевременно начали снимать ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посетовала, что в некоторых субъектах РФ, которые ослабили меры предосторожности из-за пандемии, растет заболеваемость.

«Регионы постепенно снимают ограничения. Они начали это делать еще с февраля. В целом ряде случаев, на наш взгляд, преждевременно», — заявила 6 апреля Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, в 17 регионах сняли ограничения для пожилых людей, хотя заболеваемость COVID-19 растет. Глава надзорного ведомства также констатировала, что в 6 субъектах показатели превышают среднероссийский уровень. Это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, Карелия и Калмыкия.

Попова сообщила и то, что новые штаммы коронавируса продолжают распространяться, в том числе и в России. Она заверила, что в РФ ситуация стабильная, однако темпы снижения заболеваемости «замедлились».

С начала пандемии в России выявили уже 4 597 868 заболевших коронавирусом. В Петербурге заболеваемость остается примерно на одном уровне — 702 заразившихся за 24 часа (против 707 накануне).

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Комментарии (4)

walker_5e4cd299a1c68
Все "правильно". Писали же недавно, что и корона и "культура ношения масок" с нами пожизненно.
Маэстро
Новые штаммы? А прививают от старого?
alexpv
От одного упоминания этого слова, Роспотребнадзор, веет Гулагом и лагерными запретами.
Вот что бывает, если власть в стране отдают вахтерше на проходной!
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