Роспотребнадзор пожурил некоторые регионы за поспешное снятие коронавирусных ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посетовала, что в некоторых субъектах РФ, которые ослабили меры предосторожности из-за пандемии, растет заболеваемость.



«Регионы постепенно снимают ограничения. Они начали это делать еще с февраля. В целом ряде случаев, на наш взгляд, преждевременно», — заявила 6 апреля Попова в эфире телеканала «Россия 24».



По ее словам, в 17 регионах сняли ограничения для пожилых людей, хотя заболеваемость COVID-19 растет. Глава надзорного ведомства также констатировала, что в 6 субъектах показатели превышают среднероссийский уровень. Это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, Карелия и Калмыкия.

