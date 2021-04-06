Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться. Но летальная статистика пошла в рост

Заболеваемость продолжает снижаться — накануне было выявлено 8 646 заразившихся. В Петербурге же показатели остаются примерно на одном уровне — 702 заболевших за 24 часа (против 707 накануне). Летальная статистика на спад пока не идет — по России 389 летальных исходов (343 накануне), в Северной столице — 31 умерший (27 накануне).
Коронавирус опять стали выявлять во всех российских регионах. Неоспоримым лидером по ежедневному приросту остается Москва с 1 747, которая почти на 1 045 случаев обогнала Петербург.
В Северной столице за 24 часа тест на COVID-19 сделал 12 361 человек. С начала пандемии в городе заболели 398 886 горожан.
По всей России выявили 4 597 868 заболевших коронавирусом, из которых 4,2 миллиона человек выздоровели. Летальных исходов в стране насчитали 101 106 (12 452 в Петербурге).
В мире уже 131,8 миллиона инфицированных. Больше всего случаев в США (почти 30,8 миллиона), Бразилии (13 миллионов) и Индии (около 12,7 миллиона).