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Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться. Но летальная статистика пошла в рост

В Петербурге за сутки выявили опять более 700 случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировали 8 328 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость продолжает снижаться — накануне было выявлено 8 646 заразившихся. В Петербурге же показатели остаются примерно на одном уровне — 702 заболевших за 24 часа (против 707 накануне). Летальная статистика на спад пока не идет — по России 389 летальных исходов (343 накануне), в Северной столице — 31 умерший (27 накануне).

Коронавирус опять стали выявлять во всех российских регионах. Неоспоримым лидером по ежедневному приросту остается Москва с 1 747, которая почти на 1 045 случаев обогнала Петербург.

В Северной столице за 24 часа тест на COVID-19 сделал 12 361 человек. С начала пандемии в городе заболели 398 886 горожан.

По всей России выявили 4 597 868 заболевших коронавирусом, из которых 4,2 миллиона человек выздоровели. Летальных исходов в стране насчитали 101 106 (12 452 в Петербурге).

В мире уже 131,8 миллиона инфицированных. Больше всего случаев в США (почти 30,8 миллиона), Бразилии (13 миллионов) и Индии (около 12,7 миллиона).

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Комментарии (3)

265087582
журналисты, никто не сравнивает суточные данные, там слишком большие колебания из-за сбора данных.

Какой рост смертности? Он не растет и не падает уже давно. Смотрите скользящее среднее.
Nikolay Kuzetsov
Если верить цифрам, то смертность за последние 3 недели упала на 14%.
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