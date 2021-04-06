Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться. Но летальная статистика пошла в рост

Заболеваемость продолжает снижаться — накануне было выявлено 8 646 заразившихся. В Петербурге же показатели остаются примерно на одном уровне — 702 заболевших за 24 часа (против 707 накануне). Летальная статистика на спад пока не идет — по России 389 летальных исходов (343 накануне), в Северной столице — 31 умерший (27 накануне).



Коронавирус опять стали выявлять во всех российских регионах. Неоспоримым лидером по ежедневному приросту остается Москва с 1 747, которая почти на 1 045 случаев обогнала Петербург.