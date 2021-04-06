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Утечка данных из Facebook вызвала у Роскомнадзора гордость за Россию

Роскомнадзор потребовал от Цукерберга отчитаться об утечке данных россиян

Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook, в котором потребовал от социальной сети Марка Цукерберга предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей. И заодно попросил предпринять все необходимые меры для предотвращения подобного впредь. Например, хранить данные в России.

Как сообщили в ведомстве 6 апреля, поводом стала публикация в СМИ о том, что в интернет попали уникальные идентификаторы пользователей социальной сети, телефонные номера, имена и фамилии, местоположение, даты рождения и события из биографии, а также частично адреса электронной почты порядка 533 млн учетных записей, в том числе почти 10 млн россиян.

Чиновники Роскомнадзора считают, что проблема связана с тем, что в США, где располагается социальная сеть Facebook, «отсутствует общенациональная система защиты прав субъектов персональных данных». Отдельные законодательные акты существуют только на уровне некоторых штатов. В отличие от Америки, в России действует Закон «О персональных данных» и есть законодательно закрепленное требование о хранении данных российских граждан на территории РФ.

В ведомстве напомнили, что 2020 году Facebook уже был оштрафован на 4 млн рублей за невыполнение этого требования. И в 2021-м компании вновь напомнили о необходимости этого решения.

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Комментарии (3)

Фейсбук? Недавно же у дом рф данные стащили и выставили на продажу, а там то поценнее инфа
Иван 2пырьев
В тот день, когда Навальный звонил всей команде отравителей, они днем созвонились в зуме и давай такие:
- эм, ребята, с чего-то вдруг нам всем Навальный набирал утром, что бы это значило?
Кудрявцев: ФУУУХ, ХОРОШО ЧТО МНЕ НЕ ЗВОНИЛ
Да, наш закон никак не защищает от телефонного спама и мошенников. Зато все данные можно купить в одном месте.
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