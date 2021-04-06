Утечка данных из Facebook вызвала у Роскомнадзора гордость за Россию

Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook, в котором потребовал от социальной сети Марка Цукерберга предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей. И заодно попросил предпринять все необходимые меры для предотвращения подобного впредь. Например, хранить данные в России.
Как сообщили в ведомстве 6 апреля, поводом стала публикация в СМИ о том, что в интернет попали уникальные идентификаторы пользователей социальной сети, телефонные номера, имена и фамилии, местоположение, даты рождения и события из биографии, а также частично адреса электронной почты порядка 533 млн учетных записей, в том числе почти 10 млн россиян.
Чиновники Роскомнадзора считают, что проблема связана с тем, что в США, где располагается социальная сеть Facebook, «отсутствует общенациональная система защиты прав субъектов персональных данных». Отдельные законодательные акты существуют только на уровне некоторых штатов. В отличие от Америки, в России действует Закон «О персональных данных» и есть законодательно закрепленное требование о хранении данных российских граждан на территории РФ.
В ведомстве напомнили, что 2020 году Facebook уже был оштрафован на 4 млн рублей за невыполнение этого требования. И в 2021-м компании вновь напомнили о необходимости этого решения.