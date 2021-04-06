Утечка данных из Facebook вызвала у Роскомнадзора гордость за Россию

Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook, в котором потребовал от социальной сети Марка Цукерберга предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей. И заодно попросил предпринять все необходимые меры для предотвращения подобного впредь. Например, хранить данные в России.



Как сообщили в ведомстве 6 апреля, поводом стала публикация в СМИ о том, что в интернет попали уникальные идентификаторы пользователей социальной сети, телефонные номера, имена и фамилии, местоположение, даты рождения и события из биографии, а также частично адреса электронной почты порядка 533 млн учетных записей, в том числе почти 10 млн россиян.

