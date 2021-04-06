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«Я — бог!» — кричал таксист, забравшись через колокольню в храм Любани

Стали известны подробности ночного инцидента с неадекватным водителем, устроившим погром в храме в Тосненском районе

Стали известны подробности ночного визита неадекватного водителя такси в церковь в Любани Тосненского района Ленобласти. О них 6 апреля сообщает областной портал 47news.

Как пишет издание со ссылкой на очевидца — настоятеля храма святых апостолов Петра и Павла протоиерея Евгения Бабинцева, в ночь на 5 апреля мужчина за рулём «Форд Фьюжн» снёс замок на воротах и заехал к южным вратам церкви. После этого он вскарабкался по водосточной трубе храма, перелез на пожарную лестницу и затем попал на колокольню.

«Оттуда уже спустился в притвор. Видимо, искал, как включить свет, но не нашёл, вырвал щиток, разбросал поминальные записки. Потом попытался выйти через дверь, один замок сорвал чем-то тяжёлым, второй не смог. Тут к зданию подошла сторож — она из сторожки услышала, как лает собака. Сигнализация сработала, приехали частные охранники, — рассказал настоятель. — Хорошо, что в сам алтарь он не попал, а то наделал бы дел».

Уже после того, как незваного гостя скрутили прибывшие охранники, он продолжал размахивать руками и кричать: «Я — бог!»

«Молодой парень, на вид лет 30, может, моложе. Вел себя неадекватно, махал руками, кричал: «Я — бог!» Что-то пытался произнести на непонятном языке, — рассказал порталу один из охранников. — Рядом стояла машина, вроде закрытая. Уже когда передавали задержанного полицейским, вдруг открывается дверь, выходит девушка, на руках собака — маленькая, щенок».

Ранее «Фонтанка» писала, что приехавшие на место происшествия сотрудники МВД забрали 27-летнего мужчину и 19-летнюю девушку. Позднее неадекватный водитель такси был отправлен в психбольницу.

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Комментарии (8)

Fruit Bat
Жаль парня, не дай бог так спятить, «легче посох и сума».
Игорь Полетаев
Заказываем тариф "Яндекс - бог", за пожертвования.
AlBerkut
Новая услуга от яндекса, теперь не только яндекс.карты, яндекс.деньги, яндекс.2_дымящихся_ствола, ну или они же яндекс.такси, но и яндекс.бог?🤔
Вот это клиентоориентированность😂😂😂
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