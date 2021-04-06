FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +6
76.61р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Защита доктора Земченкова обжаловала его арест

После избрания меры пресечения Александр Земченков сменил адвоката

Адвокат обвиняемого в убийстве Александра Земченкова подал жалобу на решение об аресте главного нефролога Петербурга.

Как рассказал «Фонтанке» 6 апреля новый адвокат Земченкова Михаил Иванов, дата заседания пока не назначена. С обвинением в убийстве супруги четыре дня назад нефролога отправили в СИЗО.

Встречу с журналистами у Горсуда проанонсировал защитник потерпевших Александр Почуев. Иванов тоже планирует там быть, но о чём пойдёт речь, сказать затруднился. Защитник обвиняемого прикреплён к местному филиалу Международной коллегии адвокатов города Москвы «Почуев, Зельгин и Партнёры».

Ранее Почуев заявил, что семья доктора «не верит в реальность версии следствия». Земченков дал признательные показания, в которых рассказал, как 11 лет назад во время ссоры толкнул жену Ирину Земченкову. Она упала и ударилась головой. Тело врач расчленил в ванной, останки выбросил в мусорный контейнер в соседнем дворе. Акушера-гинеколога активно искали несколько месяцев. Заявление о пропаже жены написал сам нефролог. Вскоре после исчезновения он заново женился. Новая семья доктора живёт в той же квартире. Дело об исчезновении доктора Земченковой было возобновлено после того, как на приём к главе СК Александру Бастрыкину попал 92-летний отец пропавшей Геннадий Кононов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний