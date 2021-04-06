Защита доктора Земченкова обжаловала его арест

Как рассказал «Фонтанке» 6 апреля новый адвокат Земченкова Михаил Иванов, дата заседания пока не назначена. С обвинением в убийстве супруги четыре дня назад нефролога отправили в СИЗО.



Встречу с журналистами у Горсуда проанонсировал защитник потерпевших Александр Почуев. Иванов тоже планирует там быть, но о чём пойдёт речь, сказать затруднился. Защитник обвиняемого прикреплён к местному филиалу Международной коллегии адвокатов города Москвы «Почуев, Зельгин и Партнёры».



Ранее Почуев заявил, что семья доктора «не верит в реальность версии следствия». Земченков дал признательные показания, в которых рассказал, как 11 лет назад во время ссоры толкнул жену Ирину Земченкову. Она упала и ударилась головой. Тело врач расчленил в ванной, останки выбросил в мусорный контейнер в соседнем дворе. Акушера-гинеколога активно искали несколько месяцев. Заявление о пропаже жены написал сам нефролог. Вскоре после исчезновения он заново женился. Новая семья доктора живёт в той же квартире. Дело об исчезновении доктора Земченковой было возобновлено после того, как на приём к главе СК Александру Бастрыкину попал 92-летний отец пропавшей Геннадий Кононов.

