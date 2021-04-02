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Семья Земченкова «не верит в реальность версии следствия». Защитником потерпевших стал адвокат Почуев

В Петербурге интересы родственников погибшей Ирины Земченковой представляет Александр Почуев

Созданный еще после задержания экс-доцента Олега Соколова чат адвоката Александра Почуева ожил 2 апреля. Защитник назвал себя представителем потерпевших по делу Александра Земченкова.

Первым делом Почуев призвал общественность и журналистов к объективному освещению дела. «Не надо устраивать сенсации из человеческих семейных трагедий», — умозаключил адвокат, который не единожды участвовал в ток-шоу на федеральных каналах как защитник Соколова.

Почуев отметил, что семья Земченковых все последние годы искали пропавшую, а к Бастрыкину обратилась, чтобы побороть бюрократическую волокиту. «Но они никак не ожидали, что это обернётся арестом главы семьи. Теперь велика угроза потери отца. <...> Потерпевшая сторона призывает всех к объективности, соблюдении презумпции невиновности и исключения версии оговора и фабрикации дела. Семья не верит в реальность версии следствия», — передал позицию родственников главного нефролога Петербурга защитник.

Он также добавил, что уже формируется «резко отрицательный общественный вердикт» и это может привести к осуждению невиновного.

На уточняющий вопрос о том, кого именно он защищает, Почуев назвал 92-летнего отца погибшей Геннадия Кононова и детей доктора Земченковой.

Как защитник Соколова Почуев выдвигал, например, версии о влиянии на историка полной луны. С началом судебного следствия, экс-доцент отказался от услуг этого адвоката. За убийство аспирантки Анастасии Ещенко историк получил 12,5 лет колонии.

Главный нефролог Петербурга Александр Земченков обвиняется в умышенном убийстве жены Ирины Земченковой. Она пропала без вести 11 лет назад. На возобновлении расследования настоял отец женщины, обратившись лично к главе Следственного комитета. Главного нефролога Петербурга задержали 30 марта, сперва он не признавал вину. Через полтора дня доктор передумал и сознался — пара поссорилась, он толкнул жену, Ирина упала и сама ударилась головой. От тела Земченков якобы избавился, разрезав его на части и раскидав по мусорным контейнерам. Потом он активно участвовал в поиске пропавшей, записывая обращения к соотечественникам через программу «Жди меня». Вскоре доцент заново женился.

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Комментарии (6)

Милая +
Потерпевшими в этой истории являются все дети от обоих браков, 92-летний отец убитой Ирины. Была ли вторая жена причастна к преступлению, знала ли о нём, сомневаюсь. Почки, их пересадка дорого стоят. Не было ли профессионально-коммерческого умысла у обоих нефрологов? В любом случае, горе проникло в их жизнь, а адвокат, прославившийся по делу Соколова и расчленённой аспирантки, не внушает уверенности в успешности и результативности защиты.
lamer
Полная луна - это очень существенный вклад адвоката в рассмотрении дела. Надеюсь, что суд рассмотрит все подтвержденные факты и вынесет справедливое решение.
265055334
Прямая дорога к прфессору!
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