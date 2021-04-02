Семья Земченкова «не верит в реальность версии следствия». Защитником потерпевших стал адвокат Почуев

Первым делом Почуев призвал общественность и журналистов к объективному освещению дела. «Не надо устраивать сенсации из человеческих семейных трагедий», — умозаключил адвокат, который не единожды участвовал в ток-шоу на федеральных каналах как защитник Соколова.
Почуев отметил, что семья Земченковых все последние годы искали пропавшую, а к Бастрыкину обратилась, чтобы побороть бюрократическую волокиту. «Но они никак не ожидали, что это обернётся арестом главы семьи. Теперь велика угроза потери отца. <...> Потерпевшая сторона призывает всех к объективности, соблюдении презумпции невиновности и исключения версии оговора и фабрикации дела. Семья не верит в реальность версии следствия», — передал позицию родственников главного нефролога Петербурга защитник.
Он также добавил, что уже формируется «резко отрицательный общественный вердикт» и это может привести к осуждению невиновного.
На уточняющий вопрос о том, кого именно он защищает, Почуев назвал 92-летнего отца погибшей Геннадия Кононова и детей доктора Земченковой.
Как защитник Соколова Почуев выдвигал, например, версии о влиянии на историка полной луны. С началом судебного следствия, экс-доцент отказался от услуг этого адвоката. За убийство аспирантки Анастасии Ещенко историк получил 12,5 лет колонии.