Семья Земченкова «не верит в реальность версии следствия». Защитником потерпевших стал адвокат Почуев

Первым делом Почуев призвал общественность и журналистов к объективному освещению дела. «Не надо устраивать сенсации из человеческих семейных трагедий», — умозаключил адвокат, который не единожды участвовал в ток-шоу на федеральных каналах как защитник Соколова.



Почуев отметил, что семья Земченковых все последние годы искали пропавшую, а к Бастрыкину обратилась, чтобы побороть бюрократическую волокиту. «Но они никак не ожидали, что это обернётся арестом главы семьи. Теперь велика угроза потери отца. <...> Потерпевшая сторона призывает всех к объективности, соблюдении презумпции невиновности и исключения версии оговора и фабрикации дела. Семья не верит в реальность версии следствия», — передал позицию родственников главного нефролога Петербурга защитник.