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Исследование в Ухане выявило антитела к коронавирусу у 70% жителей даже через год

Антитела к COVID-19 не исчезли у жителей Уханя даже через год после болезни

Жители китайского Уханя, колыбели коронавируса, даже спустя год после пандемии сохраняют антитела к инфекции.

Как говорится в исследовании, опубликованном на biorxiv, более 70 % обследованных китайскими медиками жителей Уханя и его пригородов, которые переболели COVID-19 больше года назад, сохранили антитела. Таким образом, ставится под сомнение теория о том, что антитела исчезают через несколько месяцев.

«Это исследование важно для понимания иммунной памяти, вызванной SARS-CoV-2, для разработки вакцины и терапевтических средств, — пишут авторы. — Оно говорит о том, что у большинства сохраняется долгосрочный иммунитет к коронавирусу и они защищены от повторной инфекции».

В то же время это предварительный отчет об исследовании, не прошедший рецензирование. Его не следует рассматривать как убедительное руководство к действию, отмечают в самом biorxiv.

Между тем петербургские власти оперируют цифрой в 2 миллиона переболевших, которым не нужна вакцинация, так как у них якобы уже есть антитела. С этим спорят Минздрав и эксперты.

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Комментарии (1)

hedgehog_
так у них антитела не той системы. неправославные.
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