Исследование в Ухане выявило антитела к коронавирусу у 70% жителей даже через год

Жители китайского Уханя, колыбели коронавируса, даже спустя год после пандемии сохраняют антитела к инфекции.
Как говорится в исследовании, опубликованном на biorxiv, более
«Это исследование важно для понимания иммунной памяти, вызванной SARS-CoV-2, для разработки вакцины и терапевтических средств, — пишут авторы. — Оно говорит о том, что у большинства сохраняется долгосрочный иммунитет к коронавирусу и они защищены от повторной инфекции».
В то же время это предварительный отчет об исследовании, не прошедший рецензирование. Его не следует рассматривать как убедительное руководство к действию, отмечают в самом biorxiv.
Между тем петербургские власти оперируют цифрой в 2 миллиона переболевших, которым не нужна вакцинация, так как у них якобы уже есть антитела. С этим спорят Минздрав и эксперты.