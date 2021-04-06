Фигуристка Трусова призналась, сколько ещё хочет кататься

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова в эфире телеканала «Матч ТВ» 6 апреля рассказала, сколько еще планирует выступать.



«Хотела бы выступать до 22 лет. Выступить на трех Олимпиадах, как Плющенко или Роднина? Если можно будет закончить, а потом вернуться — тогда, конечно, да», — заявила Трусова.



Александра Трусова в 2020 году ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. На прошедшем чемпионате мира фигуристка провалила короткую программу, заняв 12-е место. За счет трех исполненных четверных прыжков (еще два ей не засчитали) поднялась на итоговую третью строчку.

