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Фигуристка Трусова призналась, сколько ещё хочет кататься

Трусова: Хотела бы выступать до 22 лет и выступить на трёх Олимпиадах

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова в эфире телеканала «Матч ТВ» 6 апреля рассказала, сколько еще планирует выступать.

«Хотела бы выступать до 22 лет. Выступить на трех Олимпиадах, как Плющенко или Роднина? Если можно будет закончить, а потом вернуться — тогда, конечно, да», — заявила Трусова.

Александра Трусова в 2020 году ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. На прошедшем чемпионате мира фигуристка провалила короткую программу, заняв 12-е место. За счет трех исполненных четверных прыжков (еще два ей не засчитали) поднялась на итоговую третью строчку.

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