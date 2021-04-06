В Петербурге в первый класс записали уже 43 тысячи дошкольников. Рекорд первого дня не побит

За пять дней с начала приема заявлений в первый класс в Петербурге принято 43 тысячи заявлений.



Как сообщает комитет по информатизации и связи, 8,6 тысячи заявлений были оформлены через МФЦ, а 34,5 тысячи зарегистрированы через портал gu.spb.ru.



Как писала «Фонтанка», 1 апреля, когда стартовала запись, было подано 33 тысячи заявлений.



«2/3 петербуржцев, чьи дети сядут за парты 1 сентября, уже подали соответствующие заявления. Петербуржцы чаще выбирают электронную форму записи в первый класс. За счет этого удалось избежать очередей в МФЦ. По статистике с 9:30 до 12:00 1 апреля среднее время ожидания в МФЦ Санкт-Петербурга составило 2 минуты 36 секунд», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

