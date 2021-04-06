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В Петербурге в первый класс записали уже 43 тысячи дошкольников. Рекорд первого дня не побит

Петербуржцы предпочитают записывать детей в школу онлайн

За пять дней с начала приема заявлений в первый класс в Петербурге принято 43 тысячи заявлений.

Как сообщает комитет по информатизации и связи, 8,6 тысячи заявлений были оформлены через МФЦ, а 34,5 тысячи зарегистрированы через портал gu.spb.ru.

Как писала «Фонтанка», 1 апреля, когда стартовала запись, было подано 33 тысячи заявлений.

«2/3 петербуржцев, чьи дети сядут за парты 1 сентября, уже подали соответствующие заявления. Петербуржцы чаще выбирают электронную форму записи в первый класс. За счет этого удалось избежать очередей в МФЦ. По статистике с 9:30 до 12:00 1 апреля среднее время ожидания в МФЦ Санкт-Петербурга составило 2 минуты 36 секунд», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

В комитете уверяют, что информация о сбоях в работе портала в 0:30, которую 1 апреля распространили некоторые СМИ, не подтвердилась. По данным чиновников, с полуночи до часа ночи 1 апреля регистрировалось в среднем по 116 заявлений в минуту.

Приемная кампания по зачислению в первые классы проходит в два этапа. С 1 апреля по 30 июня принимаются документы от родителей детей, которые имеют льготы (внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления), а также от тех, кто живет на закрепленной территории.

На втором этапе, с 6 июля по 5 сентября, подавать заявления смогут те, кто не имеет льгот или планирует отдать ребенка в школы, не находящиеся на закрепленной территории.

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