В первый день кампании по приёму детей в первые классы петербургские родители подали более 33 тысяч заявлений, из них 27 тысяч отправлены онлайн. Об этом сообщает комитет по информатизации и связи 2 апреля.
«Это значит, что больше половины родителей будущих первоклассников воспользовались услугой 1 апреля, ведь всего школы Петербурга должны принять около 64 тысяч детей. На 14:00 второго дня подачи (2 апреля) зафиксировано 36 027 заявлений», — добавили в Смольном.
Те, кто не успел подать заявление в первый день, смогут сделать это в любое удобное время: первый этап зачисления продлится до 30 июня. Второй этап стартует 6 июля. С этого дня подавать заявления можно будет в школы любого района города.
Запись в первые классы стартовала в российских регионах 1 апреля. Родители дружно осадили портал «Госуслуги», сервис начал работать с перебоями. В Петербурге некоторые горожане простояли целую ночь перед МФЦ, чтобы первыми подать бумажное заявление. Таким образом родители рассчитывают увеличить шансы зачисления в желаемую школу.