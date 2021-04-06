Суд в Петербурге во второй раз признал виновным в пособничестве в убийстве бизнесмена Владимира Кулебакина Максима Баштанара. На второй круг системе пришлось пойти после отказа от признательных показаний.



Как сообщает объединенная пресс-служба 6 апреля, на процессе, который проходил в Санкт-Петербургском городском суде, Баштанар все-таки вину признал полностью.



Наказание ему назначили в виде срока в 5 лет в колонии строгого режима.