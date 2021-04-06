Суд в Петербурге во второй раз признал виновным в пособничестве в убийстве бизнесмена Владимира Кулебакина Максима Баштанара. На второй круг системе пришлось пойти после отказа от признательных показаний.
Как сообщает объединенная пресс-служба 6 апреля, на процессе, который проходил в Санкт-Петербургском городском суде, Баштанар все-таки вину признал полностью.
Наказание ему назначили в виде срока в 5 лет в колонии строгого режима.
Как писала «Фонтанка», в августе 2020 года Баштанар, который дал признательные показания о своем участии в организации убийства бизнесмена во время следствия, а также назвал сына заказчиком преступления, получил 8,5 лет в ИК строгого режима. Однако уже осенью на процессе над сыном Кулебакина — Вадима — от своих признаний он оказался и заявил, что оговорил и себя, и предполагаемого заказчика. Однако, несмотря на это заявление, Вадим Кулебакин был осужден на 15 лет. А дело самого Баштанара отправили на пересмотр.