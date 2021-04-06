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Пособник убийства отельера в Петербурге после отказа от признательных показаний получил меньший срок

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который искал киллера для убийства владельца отелей

Суд в Петербурге во второй раз признал виновным в пособничестве в убийстве бизнесмена Владимира Кулебакина Максима Баштанара. На второй круг системе пришлось пойти после отказа от признательных показаний.

Как сообщает объединенная пресс-служба 6 апреля, на процессе, который проходил в Санкт-Петербургском городском суде, Баштанар все-таки вину признал полностью.

Наказание ему назначили в виде срока в 5 лет в колонии строгого режима.

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Как писала «Фонтанка», в августе 2020 года Баштанар, который дал признательные показания о своем участии в организации убийства бизнесмена во время следствия, а также назвал сына заказчиком преступления, получил 8,5 лет в ИК строгого режима. Однако уже осенью на процессе над сыном Кулебакина — Вадима — от своих признаний он оказался и заявил, что оговорил и себя, и предполагаемого заказчика. Однако, несмотря на это заявление, Вадим Кулебакин был осужден на 15 лет. А дело самого Баштанара отправили на пересмотр.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В 68-летнего бизнесмена Владимира Кулебакина трижды выстрелили 12 апреля 2019 года в отеле на Полевой улице в Парголово, он скончался в больнице. По версии следствия, материальную выгоду из его смерти рассчитывал получить его сын. Кулебакина-младшего задержали семь месяцев спустя. Как считают следователи, он решил ускорить своё вступление в наследство и заказал Баштанару организацию убийства отца. Тот подыскал киллера, которому полагались 400 тысяч, и получил за свои услуги 50 тысяч рублей.

Непосредственный исполнитель до приговора не дожил — через два месяца после того, как исполнил заказ, он скончался от болезни сердца.

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Комментарии (2)

Abu-Denis
То КулебАкин, то КулебЯкин.
Владислав Гольянов
Несмотря пишется слитно. У вас Баштияр выпускающий?
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