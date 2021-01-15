Главный свидетель обвинения по делу о заказном убийстве известного отельера в Петербурге заявил об оговоре. Теперь его будут судить в общем порядке

Максима Баштанара, который был признан организатором убийства отельера Владимира Кулебакина, будут судить во второй раз. На суде по заказчику убийства (сын отельера) он отказался от своих показаний и заявил об оговоре.



Как сообщает объединенная пресс -служба судов 15 января, в августе 2020 года Баштанар, который дал признательные показания о своем участии в организации убийства бизнесмена, а также о том, что заказал его гибель сын, получил 8,5 лет в ИК строгого режима.



Однако уже осенью во время суда над Вадимом Кулебакиным, который, по словам Баштанара, в апреле 2019 года просил его найти киллера для ликвидации отца и в перспективе получения наследства, отказался от своих признательных показаний. И заявил, что оговорил себя и Кулебакина.

