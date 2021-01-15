FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -15
73.80р89.65р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Главный свидетель обвинения по делу о заказном убийстве известного отельера в Петербурге заявил об оговоре. Теперь его будут судить в общем порядке

Максима Баштанара, который был признан организатором убийства отельера Владимира Кулебакина, будут судить во второй раз. На суде по заказчику убийства (сын отельера) он отказался от своих показаний и заявил об оговоре.

Как сообщает объединенная пресс -служба судов 15 января, в августе 2020 года Баштанар, который дал признательные показания о своем участии в организации убийства бизнесмена, а также о том, что заказал его гибель сын, получил 8,5 лет в ИК строгого режима.

Однако уже осенью во время суда над Вадимом Кулебакиным, который, по словам Баштанара, в апреле 2019 года просил его найти киллера для ликвидации отца и в перспективе получения наследства, отказался от своих признательных показаний. И заявил, что оговорил себя и Кулебакина.

«Таким образом, Баштанаром было допущено нарушение условий досудебного соглашения о сотрудничестве», — сообщает пресс-служба.

Апелляционной коллегией Санкт-Петербургского городского суда приговор был отменен.

Уголовное дело обвиняемого в пособничестве будет рассмотрено в общем порядке Санкт-Петербургским городским судом.

В 68-летнего бизнесмена Владимира Кулебакина трижды выстрелили 12 апреля 2019 года в отеле на Полевой улице в Парголово, он скончался в больнице. По версии следствия, материальную выгоду из его смерти рассчитывал получить его сын. Кулебакина-младшего задержали семь месяцев спустя. Как считают следователи, он решил ускорить своё вступление в наследство и заказал Баштанару организацию убийства отца. Тот подыскал киллера, которому полагались 400 тысяч, и получил за свои услуги 50 тысяч рублей.

Непосредственный исполнитель до приговора не дожил — через два месяца после того, как исполнил заказ, он скончался от болезни сердца.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний