Как передаёт 47news , точные причины пожара устанавливаются. По одной из версий, вспыхнул двухколёсный самокат, стоявший на зарядке. По уточнённым данным, ещё до прибытия пожарных подразделений из квартиры-студии на Столичной улице был госпитализирован мужчина. Спасатели вывели из горевшего помещения женщину. «Фонтанка» писала , что оба отравились угарным газом, мужчина, предварительно, находится в тяжёлом состоянии.

Во время пожара в многоэтажке в Кудрово (пригороде Петербурга) утром 6 апреля пожарные эвакуировали из здания 20 человек.

«Бедная девушка, что она натерпелась. Чуть с окна не выпрыгнула. Хорошо, что её спасли, и соседние квартиры не пострадали. Это наши соседи», — пишет Диана в группе «Жизнь в Кудрово» «ВКонтакте».



Очевидцы также сообщают, что в горевшей квартире погибла собака. Также отмечается, что пожарные машины долго не могли пробиться к зданию: мешали припаркованные автомобили.

По информации ГУ МЧС России по Ленобласти, около 6:30 огонь охватил 10 квадратных метров в студии. Оказались заблокированы 10-й и 11-й этажи 12-этажного дома. На месте работали дежурные смены 96-й пожарно-спасательной части, 149-й и 150-й пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области.

Электросамокаты время от времени становятся причинами ЧП. Так, один из них взорвался из-за разгерметизации аккумулятора осенью 2019 года в посёлке Металлострой. Взрывной волной вынесло стекло, осколок задел прохожую.