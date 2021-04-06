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Причиной пожара в ЖК под Петербургом мог стать самокат. Местные жители грустят о собаке

Пожар в Кудрово мог случиться из-за возгорания электросамоката

Во время пожара в многоэтажке в Кудрово (пригороде Петербурга) утром 6 апреля пожарные эвакуировали из здания 20 человек.

Как передаёт 47news, точные причины пожара устанавливаются. По одной из версий, вспыхнул двухколёсный самокат, стоявший на зарядке. По уточнённым данным, ещё до прибытия пожарных подразделений из квартиры-студии на Столичной улице был госпитализирован мужчина. Спасатели вывели из горевшего помещения женщину. «Фонтанка» писала, что оба отравились угарным газом, мужчина, предварительно, находится в тяжёлом состоянии.

«Бедная девушка, что она натерпелась. Чуть с окна не выпрыгнула. Хорошо, что её спасли, и соседние квартиры не пострадали. Это наши соседи», — пишет Диана в группе «Жизнь в Кудрово» «ВКонтакте».

Очевидцы также сообщают, что в горевшей квартире погибла собака. Также отмечается, что пожарные машины долго не могли пробиться к зданию: мешали припаркованные автомобили.

По информации ГУ МЧС России по Ленобласти, около 6:30 огонь охватил 10 квадратных метров в студии. Оказались заблокированы 10-й и 11-й этажи 12-этажного дома. На месте работали дежурные смены 96-й пожарно-спасательной части, 149-й и 150-й пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области.

Электросамокаты время от времени становятся причинами ЧП. Так, один из них взорвался из-за разгерметизации аккумулятора осенью 2019 года в посёлке Металлострой. Взрывной волной вынесло стекло, осколок задел прохожую.

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Комментарии (5)

Abu-Denis
Обломали происшествия мою веру в технику. Казалось, аккумуляторные устройства станут хорошим решением транспортных задач, а от них тоже бед хватает.
А потом постаревшие электромобили загораться начнут?
260581461
Походит мокросня пешком, ноги не сотрутся.
AP-SPb
Может быть хоть в одном доме теперь задумаются, что пора срочно продавать ж/п в этой мышеловке, к которой не подъехать ни пожарным, ни скорой. Хотя... наш народ на чужих ошибках учиться не способен. Будут ждать собственных.
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