В пригороде Петербурга Кудрово утром 6 апреля, около 6:40, начался пожар в 12-этажном жилом доме на Столичной улице, 4, корпус 4.
Как сообщает администрация Ленинградской области, возгорание произошло в квартире на 10 этаже. Оказались заблокированы два этажа — 10-й и 11-й.
Пожарные прибыли на место через 5 минут после того, как поступил вызов. Они оперативно справились с огнём и спасли людей. По предварительным данным, двое пострадавших доставлены во Всеволожскую больницу.
По данным «Фонтанки», мужчина и женщина получили отравление угарным газом. Мужчина, по предварительным оценкам, находится в крайне тяжёлом состоянии.