FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +6
76.61р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Пожар заблокировал два этажа в ЖК под Петербургом, есть пострадавшие

Два человека попали в больницу после пожара в Кудрово

Мужчина, по предварительным оценкам, находится в крайне тяжёлом состоянии.

В пригороде Петербурга Кудрово утром 6 апреля, около 6:40, начался пожар в 12-этажном жилом доме на Столичной улице, 4, корпус 4.

Фото телеграм-канала «Админка Ленобласти»
Фото телеграм-канала «Админка Ленобласти»
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает администрация Ленинградской области, возгорание произошло в квартире на 10 этаже. Оказались заблокированы два этажа — 10-й и 11-й.

Пожарные прибыли на место через 5 минут после того, как поступил вызов. Они оперативно справились с огнём и спасли людей. По предварительным данным, двое пострадавших доставлены во Всеволожскую больницу.

По данным «Фонтанки», мужчина и женщина получили отравление угарным газом. Мужчина, по предварительным оценкам, находится в крайне тяжёлом состоянии.

Фото телеграм-канала «Админка Ленобласти»
Фото телеграм-канала «Админка Ленобласти»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

265838386
Пожар был на 11 этаже, живу в этом доме, мужчине из квартиры где произошёл пожар помогали спустится, он сказал взорвался самокат
nuga
Какие претензии к пожарным,если все забито автомобилями идиотов жителей?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний