FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +6
76.61р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Люди в чёрном и с наручниками зашли в «гости» к бизнесмену в Петербурге. Внезапный визит обошёлся ему в 700 тысяч

Житель Петербурга только через неделю после грабежа на 700 тысяч пришёл в полицию

Трёх мужчин в чёрном, которые поджидали петербургского бизнесмена, ищут оперативники уголовного розыска в Красносельском районе.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 6 апреля, накануне около половины пятого дня в полицию пришёл 55-летний индивидуальный предприниматель. Он заявил, что ещё 30 марта стал жертвой грабителей в чёрной одежде и чёрных медицинских масках. Они ожидали его на лестничной площадке у квартиры на Ленинском проспекте, где проживает бизнесмен. Втолкнув мужчину в квартиру, злоумышленники надели на него наручники. После чего похитили из квартиры 200 000 рублей, золотую цепочку, золотой браслет, золотой перстень с камнем белого цвета и с места происшествия скрылись.

Сумма ущерба — 700 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж» УК РФ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

265838731
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5342 510 один 490 четыpe 3998

Заранее большое человеческое спaсибо....
reyals
Интересно, кто навёл.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний