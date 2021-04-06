Люди в чёрном и с наручниками зашли в «гости» к бизнесмену в Петербурге. Внезапный визит обошёлся ему в 700 тысяч

Трёх мужчин в чёрном, которые поджидали петербургского бизнесмена, ищут оперативники уголовного розыска в Красносельском районе.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 6 апреля, накануне около половины пятого дня в полицию пришёл 55-летний индивидуальный предприниматель. Он заявил, что ещё 30 марта стал жертвой грабителей в чёрной одежде и чёрных медицинских масках. Они ожидали его на лестничной площадке у квартиры на Ленинском проспекте, где проживает бизнесмен. Втолкнув мужчину в квартиру, злоумышленники надели на него наручники. После чего похитили из квартиры 200 000 рублей, золотую цепочку, золотой браслет, золотой перстень с камнем белого цвета и с места происшествия скрылись.
Сумма ущерба — 700 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж» УК РФ.