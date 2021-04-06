Иван Ургант появился в студии «Вечернего Урганта» после двухнедельной самоизоляции из-за COVID-19. Прямой эфир передачи вышел на «Первом канале» вечером 5 апреля.
Ваня вернулся!!!🥳— Миха Якубенко (@yakubenko_m) April 5, 2021
Здоров, красив и прекрасен!#ВечернийУргант pic.twitter.com/CrzZwx3QnQ
Соведущий Урганта — Дмитрий Хрусталёв — отметил его эффектное появление в белом костюме, а также в компании музыкантов, перевоплощённых в цыган. «Всё это говорит о том, что ко мне вернулся вкус. Я хотел появиться с грузинским хором, лезгинкой, но Познер сегодня так начинает передачу», — пошутил Иван.
КТО ВЕРНУУУУЛСЯ!!! ❤👀#ВечернийУргант pic.twitter.com/xOMSF71XB6— Торт с вишней Вани Урганта (@tortsvishney) April 5, 2021
Ургант заявил, что заболел коронавирусом в конце марта на своей странице в Twitter. После этого программа, где он выступает ведущим, временно выходила на экраны в новом формате. Ранее он рассказал о том, как протекала болезнь.