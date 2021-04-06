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«Всё это говорит о том, что ко мне вернулся вкус». Переболевший коронавирусом Ургант появился в студии с «цыганами»

Переболевший коронавирусом Иван Ургант вернулся в студию

Иван Ургант появился в студии «Вечернего Урганта» после двухнедельной самоизоляции из-за COVID-19. Прямой эфир передачи вышел на «Первом канале» вечером 5 апреля.

Соведущий Урганта — Дмитрий Хрусталёв — отметил его эффектное появление в белом костюме, а также в компании музыкантов, перевоплощённых в цыган. «Всё это говорит о том, что ко мне вернулся вкус. Я хотел появиться с грузинским хором, лезгинкой, но Познер сегодня так начинает передачу», — пошутил Иван.

Ургант заявил, что заболел коронавирусом в конце марта на своей странице в Twitter. После этого программа, где он выступает ведущим, временно выходила на экраны в новом формате. Ранее он рассказал о том, как протекала болезнь.

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Комментарии (1)

Riptide
Вау! А давайте его к настоящим цыганам пригласим: https://www.fontanka.ru/2021/03/24/69828092/
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