Ради освещения Московского шоссе и «Скандинавии» придётся потерпеть пробки

К осени 67-километровый участок Московского шоссе в Тосненском районе получит освещение. Ради этого 6 апреля автомобилистам придётся постоять в пробках.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник автодорогу М-10 «Россия» перекроют в 10:30 и в 15:00 на 659-м километре, в районе Ульяновки. Ограничения обещают вводить не более чем на 10 минут.

На этом участке будут подвешивать самонесущие изолированные провода. Работы выполняются в рамках контракта на устройство искусственного электроосвещения на 600–667-м км шоссе. К октябрю 2021 года проект планируется завершить.