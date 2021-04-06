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Ради освещения Московского шоссе и «Скандинавии» придётся потерпеть пробки

Трассу М-10 под Петербургом перекроют дважды за день

К осени 67-километровый участок Московского шоссе в Тосненском районе получит освещение. Ради этого 6 апреля автомобилистам придётся постоять в пробках.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник автодорогу М-10 «Россия» перекроют в 10:30 и в 15:00 на 659-м километре, в районе Ульяновки. Ограничения обещают вводить не более чем на 10 минут.

На этом участке будут подвешивать самонесущие изолированные провода. Работы выполняются в рамках контракта на устройство искусственного электроосвещения на 600–667-м км шоссе. К октябрю 2021 года проект планируется завершить.

Кроме того, сегодня планируется трижды за день перекрывать трассу «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области.

Дорога М-10 «Россия» Москва — Санкт-Петербург (Московское шоссе) под Петербургом очень загружена, на ней много грузовиков, а вокруг — промзоны и жилые кварталы. При этом освещение есть не везде. ДТП на ней происходят довольно часто. ГИБДД стала бить тревогу после того, как зимой 2018 года за 15 дней там погибли шесть человек. По мнению горожан, освещение могло бы помочь в снижении аварийности.

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