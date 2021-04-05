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Тим Кук рассказал, когда собирается уйти из Apple

Глава Apple собирается покинуть компанию в течение 10 лет

Гендиректор Apple Тим Кук рассказал, что планирует покинуть свой пост в течение ближайших 10 лет. Об этом он заявил 5 апреля в интервью The New York Times.

Кук подчеркнул, что чувствует себя отлично, но просто не видит себя на этом месте так долго. При этом он «не представляет свою жизнь без Apple» и «понятия не имеет», что будет делать, когда уйдет из компании.

Кроме того, в том же интервью Тим Кук рассказал, что никогда не встречался лично с Илоном Маском, но относится к нему с уважением и восхищением. По словам Кука, в Apple крайне заинтересованы в технологии дополненной реальности (AR), и это является «важной частью будущего компании».

Как писала «Фонтанка», ранее аналитики сообщали о том, что очки AR от Apple могут выйти в 2025 году, а к 2030 технологию используют для выпуска контактных линз с AR.

Тим Кук возглавил Apple в 2011 году после смерти Стива Джобса. При нем капитализация компании выросла с 350 млрд долларов до 2 трлн.

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