Тим Кук рассказал, когда собирается уйти из Apple

Гендиректор Apple Тим Кук рассказал, что планирует покинуть свой пост в течение ближайших 10 лет. Об этом он заявил 5 апреля в интервью The New York Times.



Кук подчеркнул, что чувствует себя отлично, но просто не видит себя на этом месте так долго. При этом он «не представляет свою жизнь без Apple» и «понятия не имеет», что будет делать, когда уйдет из компании.



Кроме того, в том же интервью Тим Кук рассказал, что никогда не встречался лично с Илоном Маском, но относится к нему с уважением и восхищением. По словам Кука, в Apple крайне заинтересованы в технологии дополненной реальности (AR), и это является «важной частью будущего компании».

