Щенок золотистого ретривера по кличке Соджи из города Лампанг благодаря своей сообразительности стал ньюсмейкером в Таиланде. О нём 5 апреля также пишет и британская Daily Mail.
Как рассказал изданию владелец пса, 25-летний Панья Банхонг, Соджи забирается в холодильник, так как не в силах выносить 40-градусную жару. Щенок дожидается момента, когда кто-нибудь из хозяев проголодается, после чего пролезает туда через приоткрытую дверь и запрыгивает на одну из стеклянных полок.
Иногда ему приходится справляться с этой задачей самостоятельно, открывая холодильник зубами. В Таиланде в начале апреля зафиксировали самую высокую температуру за 2021 год — около 42 градусов по Цельсию.
Петербургская погода пока что не может похвастаться температурными рекордами со знаком плюс. Несмотря на это, в Ленинградском зоопарке весна насыщена яркими моментами: в городском зверинце родилась капибара. В столичном питомнике тем временем из зимней спячки вышли тушканчики.