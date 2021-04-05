Щенок золотистого ретривера по кличке Соджи из города Лампанг благодаря своей сообразительности стал ньюсмейкером в Таиланде. О нём 5 апреля также пишет и британская Daily Mail.



Как рассказал изданию владелец пса, 25-летний Панья Банхонг, Соджи забирается в холодильник, так как не в силах выносить 40-градусную жару. Щенок дожидается момента, когда кто-нибудь из хозяев проголодается, после чего пролезает туда через приоткрытую дверь и запрыгивает на одну из стеклянных полок.