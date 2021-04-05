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Хот-дог по-тайски. Посмотрите, как сообразительный щенок ретривера спасается от 40-градусной жары

Щенок спрятался от жары в холодильнике и стал героем новостей в Таиланде

Щенок золотистого ретривера по кличке Соджи из города Лампанг благодаря своей сообразительности стал ньюсмейкером в Таиланде. О нём 5 апреля также пишет и британская Daily Mail.

Как рассказал изданию владелец пса, 25-летний Панья Банхонг, Соджи забирается в холодильник, так как не в силах выносить 40-градусную жару. Щенок дожидается момента, когда кто-нибудь из хозяев проголодается, после чего пролезает туда через приоткрытую дверь и запрыгивает на одну из стеклянных полок.

Иногда ему приходится справляться с этой задачей самостоятельно, открывая холодильник зубами. В Таиланде в начале апреля зафиксировали самую высокую температуру за 2021 год — около 42 градусов по Цельсию.

Петербургская погода пока что не может похвастаться температурными рекордами со знаком плюс. Несмотря на это, в Ленинградском зоопарке весна насыщена яркими моментами: в городском зверинце родилась капибара. В столичном питомнике тем временем из зимней спячки вышли тушканчики.

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Комментарии (4)

Alex000
Главное чтоб не шаверма, а так всё норм.
hal9000
С чего взяли что это золотистый ретривер??..щенка легко определить по ушам..у них сначала тока уши золотистые..)
РР_75
В каком месте этот щенок ретривер?
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