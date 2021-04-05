В столице тушканчики вышли из зимней спячки. Сотрудники Московского зоопарка 5 апреля рассказали об этом тонком процессе, за которым нужно постоянно наблюдать.

Московский зоопарк

Перед тем как отправить тушканчиков спать, их как следует откармливают. Летом и осенью им дают высококалорийную зерновую смесь. Жира нужно накопить как следует, ведь впереди — почти полгода без еды. Зверьков укладывают спать в специальные холодильники, где они удобно располагаются в персональных домиках, обтянутых поролоном.

Еженедельно зоологи проверяют состояние тушканчиков, взвешивают их. Когда масса питомца падает примерно до летнего уровня — его пора будить, резервы истощились. Рацион после выхода меняется на весенний. Тушканчикам предлагают больше сочных кормов (яблоко, морковь) и свежей зелени (пророщенная пшеница). Ведь в природе после пробуждения из спячки тушканчики питаются только свежей зеленью и проросшими семенами.



Когда тушканчик впадает в зимний сон, температура его тела падает с 37 до примерно 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5–6. Поэтому процесс пробуждения занимает несколько часов. Для вывода из спячки тушканчика днем перемещают вместе с домиками в теплое помещение. Питомец постепенно согревается и пробуждается ночью. Тогда он обнаруживает поблизости любимый корм и приступает к первой за несколько месяцев трапезе.

Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Поделиться Поделиться





