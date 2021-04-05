Российские фигуристы на командном чемпионате мира выступят под национальным флагом и гимном

Российский гимн может прозвучать на командном турнире по фигурному катанию World Team Trophy, который пройдет с 15 по 18 апреля в Осаке. Как пишет 5 апреля РИА Новости со ссылкой на главу федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова, это стало возможным благодаря коммерческому статусу соревнований. Также из-за этого российские спортсмены будут участвовать в турнире под национальным флагом.



На World Team Trophy выступают шесть сильнейших команд планеты. Его называют командным чемпионатом мира, но официально такого статуса у турнира нет.

