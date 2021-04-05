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Российские фигуристы на командном чемпионате мира выступят под национальным флагом и гимном

Российский флаг вернется на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Российский гимн может прозвучать на командном турнире по фигурному катанию World Team Trophy, который пройдет с 15 по 18 апреля в Осаке. Как пишет 5 апреля РИА Новости со ссылкой на главу федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова, это стало возможным благодаря коммерческому статусу соревнований. Также из-за этого российские спортсмены будут участвовать в турнире под национальным флагом.

На World Team Trophy выступают шесть сильнейших команд планеты. Его называют командным чемпионатом мира, но официально такого статуса у турнира нет.

В составе российской сборной в соревновании примут участие Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, а также пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Напомним, что на официальном чемпионате мира в Стокгольме россияне слушали на награждении Чайковского из-за санкций ВАДА.

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