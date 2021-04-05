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Уверенные 300 человек в сутки: госпитализация с коронавирусом выросла в Петербурге

Три сотни петербуржцев ежедневно отправляют в больницы с COVID-19

Эпидемия в Петербурге всё еще может перейти в рост, и некоторые индикаторы распространения инфекции уже перестали благообразно снижаться, как было еще несколько недель назад, сообщили в Смольном.

«На графике недельных сумм госпитализаций взрослых на 13-й неделе отмечен рост 2,4% в сравнении с предыдущей неделей. Среднее количество госпитализаций в сутки на 12-й неделе было 293,6, на 13-й — 300,6», — говорится в справке межведомственного координационного совета от 5 апреля.

В то же время чиновники отметили, что за последнюю неделю по сравнению с прошлой уменьшилось на 17,28% количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, что «свидетельствует, что тренд на снижение распространения инфекции сохраняется, но этот процесс идет медленно и нестабильно».

Из 5 347 коек в городских и федеральных медицинских стационарах свободны 915 или 17,1%. Доля тяжелых больных всю неделю держалась около 28,3%. На ИВЛ находятся 179 пациентов, что на 58,6% меньше пикового значения декабря 2020 года.

«Эпидемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием, — заявили в совете. — В связи с появлением в мире новых штаммов вируса, регистрацией третьей волны эпидемии в ряде стран Европы, в частности в Финляндии, и высокой вероятностью нового роста заболеваемости в Санкт-Петербурге межведомственный координационный совет и комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции».

За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 406 тысяч человек. Из них 296 тысяч полностью. За прошедшие сутки (за воскресенье) первично привито лишь 1 764 человека, вторично — 641. Неизрасходованный остаток вакцины в поликлиниках — 59 тысяч комплектов.

О том, как получилось так, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге падает, а вот смертность нет, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

rastaman
Шок!
В 5-млн городе суточная госпитализация выросла на 7 человек!
Это точно повод для новости?
OldObyvatel
Просто госпитализируют, тех кому за 65, остальных оставляют дома.
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