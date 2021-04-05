Смольный узнает, почему река Лубья затапливает петербургские садоводства и кладбище. Корень проблемы он видит не в сбросах

Комитет по природопользованию не считает, что водосбросы на Ржевском гидроузле могут быть причиной периодического подтопления садоводства в Красногвардейском районе Петербурга. На прошлой неделе людей оттуда эвакуировали на лодках, позднее пришла информация о затоплении Пороховского кладбища.
Как рассказали «Фонтанке» в комитете 5 апреля, в связи с тем, что река Лубья впадает в Охту ниже по течению от плотины Ржевского (Охтинского) гидроузла, «постепенная плановая сработка воды с целью поддержания нормального уровня Охтинского водохранилища не может оказывать влияния на уровень воды в реке Лубья». Подъем уровня воды, влекущий подтопление прилегающих территорий, обусловлен, по мнению чиновников, ежегодными паводковыми явлениями.
«По результатам выездной проверки комитета по природопользованию и ГУП «Экострой» установлено, что в русле реки Лубья нет крупногабаритных предметов, создающих заторы для беспрепятственного движения воды, — говорят в ведомстве. — Учитывая периодический характер подтоплений указанных территорий, комитет по природопользованию планирует привлечь специализированную организацию для анализа гидрологических характеристик данного водотока и определения возможных механизмов и методов решения данной проблемы».
На прошлой неделе МЧС пришлось использовать лодки, чтобы вывезти 5 человек — в том числе детей — с затопленных участков бывшего СНП «Земледельцы». Его заливает не первый год, местные жители связывают это со сбросами воды сверху по течению. Позднее пришло сообщение, что под водой оказалось и находящееся рядом Пороховское кладбище.