Смольный узнает, почему река Лубья затапливает петербургские садоводства и кладбище. Корень проблемы он видит не в сбросах

Комитет по природопользованию не считает, что водосбросы на Ржевском гидроузле могут быть причиной периодического подтопления садоводства в Красногвардейском районе Петербурга. На прошлой неделе людей оттуда эвакуировали на лодках, позднее пришла информация о затоплении Пороховского кладбища.



Как рассказали «Фонтанке» в комитете 5 апреля, в связи с тем, что река Лубья впадает в Охту ниже по течению от плотины Ржевского (Охтинского) гидроузла, «постепенная плановая сработка воды с целью поддержания нормального уровня Охтинского водохранилища не может оказывать влияния на уровень воды в реке Лубья». Подъем уровня воды, влекущий подтопление прилегающих территорий, обусловлен, по мнению чиновников, ежегодными паводковыми явлениями.

