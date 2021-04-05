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Смольный узнает, почему река Лубья затапливает петербургские садоводства и кладбище. Корень проблемы он видит не в сбросах

Смольный: Водосброс не является причиной затопления садоводства в Красногвардейском районе

Комитет по природопользованию не считает, что водосбросы на Ржевском гидроузле могут быть причиной периодического подтопления садоводства в Красногвардейском районе Петербурга. На прошлой неделе людей оттуда эвакуировали на лодках, позднее пришла информация о затоплении Пороховского кладбища.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете 5 апреля, в связи с тем, что река Лубья впадает в Охту ниже по течению от плотины Ржевского (Охтинского) гидроузла, «постепенная плановая сработка воды с целью поддержания нормального уровня Охтинского водохранилища не может оказывать влияния на уровень воды в реке Лубья». Подъем уровня воды, влекущий подтопление прилегающих территорий, обусловлен, по мнению чиновников, ежегодными паводковыми явлениями.

«По результатам выездной проверки комитета по природопользованию и ГУП «Экострой» установлено, что в русле реки Лубья нет крупногабаритных предметов, создающих заторы для беспрепятственного движения воды, — говорят в ведомстве. — Учитывая периодический характер подтоплений указанных территорий, комитет по природопользованию планирует привлечь специализированную организацию для анализа гидрологических характеристик данного водотока и определения возможных механизмов и методов решения данной проблемы».

На прошлой неделе МЧС пришлось использовать лодки, чтобы вывезти 5 человек — в том числе детей — с затопленных участков бывшего СНП «Земледельцы». Его заливает не первый год, местные жители связывают это со сбросами воды сверху по течению. Позднее пришло сообщение, что под водой оказалось и находящееся рядом Пороховское кладбище.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

lamer
Это бобры.
perekuz
В молодости чрез Лубью плевал. Успешно.
Странно, что Смольный вообще видит в этом проблему
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