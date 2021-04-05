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Посмотрите на результаты уборки Крюкова канала. Теперь там нет ни мусора, ни льда

Самый замусоренный участок Крюкова канала в Петербурге почистили

Комитет по природопользованию Петербурга предоставил фотоподтверждение того, что Крюков канал больше не напоминает плавучую свалку. Мусор вывозили лодками.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета, специалисты подведомственного ГУП «Экострой» за 5 апреля собрали с водоёма порядка четырёх кубических метров хлама. Пластик, дерево, упаковки из-под сока, бумажные стаканчики, пластиковые бутылки и прочее, что успели набросать горожане, вылавливали сачком и сетью. Вместе с мусором, судя по фотоотчёту, убрали остатки льда.

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На вид не из приятнейших горожане пожаловались утром понедельника. В два часа дня чиновники заверили, что на водоёме уже кипит уборка.

© Фонтанка.Ру

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