Комитет по природопользованию Петербурга предоставил фотоподтверждение того, что Крюков канал больше не напоминает плавучую свалку. Мусор вывозили лодками.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета, специалисты подведомственного ГУП «Экострой» за 5 апреля собрали с водоёма порядка четырёх кубических метров хлама. Пластик, дерево, упаковки из-под сока, бумажные стаканчики, пластиковые бутылки и прочее, что успели набросать горожане, вылавливали сачком и сетью. Вместе с мусором, судя по фотоотчёту, убрали остатки льда.
На вид не из приятнейших горожане пожаловались утром понедельника. В два часа дня чиновники заверили, что на водоёме уже кипит уборка.