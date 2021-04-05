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Владимир Путин подписал закон о легализации гаражей. «Амнистия» стартует с 1 сентября

Путин подписал закон о «гаражной амнистии»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с сентября 2021 года запускает «гаражную амнистию» — возможность для автовладельцев получить в собственность землю под помещением для хранения автомобиля.

Документ 5 апреля появился на официальном портале правовой информации. Срок старта «амнистии» отложен до осени, чтобы региональные власти успели к ней подготовиться.

Оформить право собственности на землю смогут хозяева помещений, возведенных как объекты капитального строительства до введения в силу Градостроительного кодекса — 30 декабря 2004 года. Однако воспользоваться этой амнистией смогут не все, а только те, кому участок был предоставлен организацией или органом власти, либо владелец получил гараж и землю на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Упрощенный порядок оформления в собственность распространяется также на владельцев некапитальных металлических гаражей, если землю под ними в свое время выделяли гаражному кооперативу.

Всего под «амнистию» подпадают 3,5 миллиона граждан. Она продлится до 1 сентября 2026 года.

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Комментарии (8)

killbeachtrash
Государству потребовалась уплата новых налогов...
Набеглов
Вангую, самый большой гараж обнаружится в Геленджике.
sektor7
Владимир Владимирович Путин подписал закон, который, в частности, дает ему право претендовать на еще два президентских срока😊
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