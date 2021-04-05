Владимир Путин подписал закон о легализации гаражей. «Амнистия» стартует с 1 сентября

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с сентября 2021 года запускает «гаражную амнистию» — возможность для автовладельцев получить в собственность землю под помещением для хранения автомобиля.



Документ 5 апреля появился на официальном портале правовой информации. Срок старта «амнистии» отложен до осени, чтобы региональные власти успели к ней подготовиться.

Оформить право собственности на землю смогут хозяева помещений, возведенных как объекты капитального строительства до введения в силу Градостроительного кодекса — 30 декабря 2004 года. Однако воспользоваться этой амнистией смогут не все, а только те, кому участок был предоставлен организацией или органом власти, либо владелец получил гараж и землю на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.