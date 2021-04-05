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Полиция задержала уроженца Чечни по подозрению в резне ножом в центре Петербурга

Подозреваемый в нападении с ножом в центре Петербурга задержан

Удар ножом, который получил мужчина в центре Петербурга, лёг в основу уголовного дела. Поиски подозреваемого заняли меньше суток.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области 5 апреля, случившееся на Гороховой улице субботней ночью квалифицировали по статье 111 УК — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По версии правоохранителей, за нож в пылу уличного конфликта схватился 32-летний житель Чечни. Незадолго до полуночи 3 апреля его задержали на улице Чехова, 15.

Информация о ножевом ранении на Гороховой поступила в полицию предыдущей ночью. Установлено, что около часа ночи у дома 14/26 в результате «внезапно возникшего конфликта» мужчину 34 лет ранили ножом. Его обидчик в компании с товарищем уехал с места происшествия на «Форд Фокусе» с номерами Чеченской Республики.

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Комментарии (20)

iphonedimona
За "уроженца Чечни" полицаи будут извиняться перед Рамзаном Ахматовичем.
вадики
Хорошо хоть из автика не пострелял по людям
perekuz
"Резня ножом" - лингвистический шедевр, воистину!
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