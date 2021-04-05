Полиция задержала уроженца Чечни по подозрению в резне ножом в центре Петербурга

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области 5 апреля, случившееся на Гороховой улице субботней ночью квалифицировали по статье 111 УК — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По версии правоохранителей, за нож в пылу уличного конфликта схватился 32-летний житель Чечни. Незадолго до полуночи 3 апреля его задержали на улице Чехова, 15.



Информация о ножевом ранении на Гороховой поступила в полицию предыдущей ночью. Установлено, что около часа ночи у дома 14/26 в результате «внезапно возникшего конфликта» мужчину 34 лет ранили ножом. Его обидчик в компании с товарищем уехал с места происшествия на «Форд Фокусе» с номерами Чеченской Республики.

