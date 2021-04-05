Президент РФ Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности в России. Согласно документу, размещённому 5 апреля на официальном интернет-портале правовой информации, под просветительской признается деятельность вне образовательных программ, направленная на распространение знаний и навыков.



Закон, в частности, запрещает использовать просветительскую деятельность для разжигания розни, «в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов». Заниматься просветительской деятельностью смогут госорганы и местные власти и уполномоченные ими организации, а также граждане и предприниматели. Международное сотрудничество образовательных организаций будут координировать федеральные ведомства, чтобы «не допустить негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс».

