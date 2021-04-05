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Путин подписал закон о просветительской деятельности в России

Закон о просветительской деятельности в РФ вступит в силу 1 июня

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности в России. Согласно документу, размещённому 5 апреля на официальном интернет-портале правовой информации, под просветительской признается деятельность вне образовательных программ, направленная на распространение знаний и навыков.

Закон, в частности, запрещает использовать просветительскую деятельность для разжигания розни, «в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов». Заниматься просветительской деятельностью смогут госорганы и местные власти и уполномоченные ими организации, а также граждане и предприниматели. Международное сотрудничество образовательных организаций будут координировать федеральные ведомства, чтобы «не допустить негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс».

Также российские образовательные организации смогут заключать договоры с иностранцами и зарубежными партнёрами только после одобрения Минобрнауки или Минпросвещения РФ.

Закон о просветительской деятельности вступит в силу 1 июня.

Подробнее о нововведениях в сфере образования в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Что там, когда подпишет уже закон об отмене "Отмены крепостного права"?
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