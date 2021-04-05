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Путин ужесточил наказания за оскорбление ветеранов

Путин одобрил закон об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

Президент России Владимир Путин подписал законы об ужесточении административной и уголовной ответственности за неуважительное отношение к дням воинской славы и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Документы 5 апреля были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Изменения вводятся как в кодекс об административных правонарушениях, так и в уголовное законодательство.

Отрицание в публичном пространстве фактов, которые установил Нюрнбергский трибунал, а также распространение «заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны», публичное распространение «выражающих явное неуважение к обществу сведений» о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также публичное оскорбление памяти защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, символов воинской славы России наказываются штрафом до 3 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 3 лет.

Аналогичные преступления отягчает использование служебного положения, совершение их группой, по предварительному сговору, использование СМИ и сети Интернет или с «искусственным созданием доказательств обвинения». В этом случае максимальный штраф возрастает до 5 миллионов рублей, а срок — до 5 лет.

Напомним, в феврале суд признал оппозиционера Алексея Навального виновным в клевете на ветерана. Ему назначили штраф в размере 850 тысяч рублей.

Соавтор закона об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов, депутат Госдумы Михаил Емельянов в интервью «Фонтанке» рассказывал о своем видении проблемы.

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Комментарии (6)

AlBerkut
'Ветеран мировой политики' к какой категории относится?
a.159753123
Ну и исключительно по требованиям народа подписал закон о своей возможности становиться президентом еще раз. Да еще раз. Да еще много, много-много-много раз. Да ииииииищё раз, да ищщё много, много раз(с)
Савва Морозов
слишком большое поле для применения.
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