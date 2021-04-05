Путин ужесточил наказания за оскорбление ветеранов

Президент России Владимир Путин подписал законы об ужесточении административной и уголовной ответственности за неуважительное отношение к дням воинской славы и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Документы 5 апреля были опубликованы на официальном портале правовой информации.



Изменения вводятся как в кодекс об административных правонарушениях, так и в уголовное законодательство.



Отрицание в публичном пространстве фактов, которые установил Нюрнбергский трибунал, а также распространение «заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны», публичное распространение «выражающих явное неуважение к обществу сведений» о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также публичное оскорбление памяти защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, символов воинской славы России наказываются штрафом до 3 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 3 лет.

