В Петербурге свободны 17% «ковидных» коек. Беглов констатировал, что заболеваемость идет на спад

Помощь больным коронавирусом и пневмониями в Петербурге оказывают 13 городских и 2 федеральных стационара, в которых развернуто 5347 коек. Из них 915 на сегодняшний день свободны.



Пациентов с «ковидом» продолжают принимать инфекционная больница им. Боткина, больница Святого Георгия, детская больница № 5 имени Филатова, Мариинская больница, Госпиталь для ветеранов войн, городские больницы № 40, № 15 и № 20, Александровская и Покровская больницы, городская больница № 3 им. Скворцова-Степанова, Николаевская больница, а также Педиатрический университет и СЗОНКЦ им. Соколова.

