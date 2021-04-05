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В Петербурге свободны 17% «ковидных» коек. Беглов констатировал, что заболеваемость идет на спад

Беглов: В Петербурге пошла на спад заболеваемость COVID-19

В Петербурге свободно 17% коечного фонда, предназначенного для больных COVID-19. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба Смольного. Губернатор города констатировал спад заболеваемости.

Помощь больным коронавирусом и пневмониями в Петербурге оказывают 13 городских и 2 федеральных стационара, в которых развернуто 5347 коек. Из них 915 на сегодняшний день свободны.

Пациентов с «ковидом» продолжают принимать инфекционная больница им. Боткина, больница Святого Георгия, детская больница № 5 имени Филатова, Мариинская больница, Госпиталь для ветеранов войн, городские больницы № 40, № 15 и № 20, Александровская и Покровская больницы, городская больница № 3 им. Скворцова-Степанова, Николаевская больница, а также Педиатрический университет и СЗОНКЦ им. Соколова.

«Заболеваемость идет на убыль. Последние два месяца мы возвращаем городские и федеральные стационары к плановому режиму работы», — цитирует Александра Беглова пресс-служба. Он подчеркнул, что при необходимости власти смогут оперативно перепрофилировать ряд стационаров в инфекционные в случае роста заболеваемости COVID-19.

За последние 24 часа в городе выявили 707 новых случаев заболевания «короной», сутками ранее — 711.

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Комментарии (4)

zorkii
Беглов разве не в отпуске?
aikole
А когда будут давать ЭпиВакКорону? Хочу привиться как Голикова.
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