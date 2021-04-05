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По России снова меньше 9 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. В Петербурге эпидемические показатели застыли на одном уровне

В Петербурге за сутки выявили более 700 случаев COVID-19

За последние сутки в России зафиксировали 8 646 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость по стране незначительно выросла — накануне выявили 8 817 случаев. В Петербурге этот показатель почти не меняется — 707 заразившихся за 24 часа (против 711 накануне). За сутки по стране умерли 343 человека с COVID-19 (357 вчера), из них 27 — в Северной столице (28 накануне).

Новые случаи коронавируса за прошедший день выявили по всей России, кроме Ненецкого автономного округа и Чукотки. Больше всего заболевших насчитали в столице — 1 876, а Петербург — на второй строчке.

В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили более 12,5 тысячи человек. Общее число заболевших в городе составляет 398 184.

С начала пандемии в России COVID-19 заразились 4 589 540 человек, из которых более 4,1 миллиона выздоровели. Летальных исходов в РФ зафиксировали 100 717, из которых 12 421 в Петербурге.

Россия по числу выявленных случаев в мировом масштабе окончательно опустилась на пятое место, пропустив вперед Францию (почти 4,9 миллиона заболевших). Первая тройка по этому показателю не меняется: Индия (почти 12,6 миллиона), Бразилия (почти 13 миллионов) и США (более 30,7 миллиона).

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