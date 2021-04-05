По России снова меньше 9 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. В Петербурге эпидемические показатели застыли на одном уровне

Заболеваемость по стране незначительно выросла — накануне выявили 8 817 случаев. В Петербурге этот показатель почти не меняется — 707 заразившихся за 24 часа (против 711 накануне). За сутки по стране умерли 343 человека с COVID-19 (357 вчера), из них 27 — в Северной столице (28 накануне).
Новые случаи коронавируса за прошедший день выявили по всей России, кроме Ненецкого автономного округа и Чукотки. Больше всего заболевших насчитали в столице — 1 876, а Петербург — на второй строчке.
В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили более 12,5 тысячи человек. Общее число заболевших в городе составляет 398 184.
С начала пандемии в России COVID-19 заразились 4 589 540 человек, из которых более 4,1 миллиона выздоровели. Летальных исходов в РФ зафиксировали 100 717, из которых 12 421 в Петербурге.
Россия по числу выявленных случаев в мировом масштабе окончательно опустилась на пятое место, пропустив вперед Францию (почти 4,9 миллиона заболевших). Первая тройка по этому показателю не меняется: Индия (почти 12,6 миллиона), Бразилия (почти 13 миллионов) и США (более 30,7 миллиона).